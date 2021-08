Nell’autunno 2021 il pubblico di Maria De Filippi conoscerà una nuova tronista di Uomini e Donne. Ma chi è Andrea Nicole Scavuzzo, la nuova partecipante? È la prima nata uomo e diventata donna dopo un lungo percorso di transizione a prendere parte al programma.

Chi è Andrea Nicole Scavuzzo

Andrea Nicole Scavuzzo ha 29 anni, viene da Milano e lavora come commessa in un negozio di abbigliamento. Nata solo Andrea, a 15 anni manifesta la volontà di intraprendere un percorso di transizione per il cambio di sesso. Non è stato un processo facile, né per lei né per i suoi genitori, come ha rivelato lei stessa.

Per loro è stato uno shock, una reazione comprensibile. Ho lasciato loro il tempo di metabolizzare, informarsi, pensarci. A 18 anni ho iniziato ufficialmente il percorso e hanno visto come la mia vita, il mio umore stava cambiando. Si sono resi conto che era la scelta giusta per me.

Il percorso di transizione

Andrea Nicole ha sempre saputo di essere una donna, crescendo però, specialmente all’inizio dell’adolescenza, ha dovuto reprimere la sua vera identità. Per questo la decisione di iniziare la transizione è stata una vera liberazione per lei.

È stato il periodo più bello della mia vita, ho sempre avuto un aspetto che rispecchiava la mia femminilità con tratti molto morbidi. Quando ho iniziato la transizione ero contenta anche perché gli altri potevano vedere Andrea, questa volta come nome al femminile.

Anche il nome per lei è molto importante: l’ha scelto suo fratello quando la madre era incinta, pertanto non ha mai voluto cambiarlo. Completata la transizione, ha solo deciso di aggiungere Nicole. Non le piace infatti essere definita transgender, poiché questo termine indica chi ancora sta affrontando il periodo di transizione. Per lei si è concluso fra il 2012 e il 2013, quindi oggi è una donna a tutti gli effetti e vuole essere considerata come tale.

Uomini e Donne

La decisione di approdare su Canale 5 è un altro passo importante per la sua vita, per affrontare alcune paure e insicurezze che non le hanno mai permesso di vivere a fondo l’amore e le sue relazioni.

Per anni sono scappata dall’amore, mi sono sempre sentita inadatta, inferiore ad altre donne. Forse non abbastanza per la persona che era al mio fianco. Questo senso di impotenza rispetto alla mia inadeguatezza mi ha sempre fatto fuggire prima del dovuto, ho deciso di partecipare per sconfiggere le mie paure. Raccontando la mia storia capirò subito la reazione di chi ho di fronte.

La famiglia, molto riservata, nutre qualche perplessità sulla sua partecipazione a Uomini e Donne. Sono infatti preoccupati per il clamore mediatico che può suscitare la sua presenza, così come le cattiverie che potrebbero colpirla. Andrea Nicole si dice però pronta e in grado di affrontare qualsiasi difficoltà. Spera di poter incontrare un uomo comprensivo, intelligente, capace di guardare oltre e accompagnarla.