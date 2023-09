Perché Joe Jonas ha chiesto il divorzio a Sophie Turner? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

“Matrimonio irrimediabilmente rotto”: perché Joe Jonas ha chiesto il divorzio a Sophie Turner?

Il matrimonio tra il cantautore, attore e disc jockey statunitense Joe Jonas e l’attrice britannica di “Games of Throne” Sophie Turner, è giunto al capolinea. La richiesta di divorzio è arrivata da parte di Joe Jonas e non ha sorpreso gli amici della coppia, visto che i due quasi ex coniugi hanno trascorso l’estate separati. Le voci della crisi circolavano già da diverso tempo, Tmz aveva infatti anticipato che il cantante si era rivolto a un avvocato. La BBC ha inoltre confermato che è stato Joe Jonas ha depositare la richiesta di divorzio in tribunale a Miami affermando che “il matrimonio è irrimediabilmente rotto“. Il cantante avrebbe anche chiesto la custodia congiunta delle due figlie “perché è nell’interesse delle bambine che lui e Sophie Turner condividano la responsabilità genitoriale“. Nel documento sarebbe stata affrontata anche la questione del mantenimento, secondo Jonas “entrambi i genitori possono pagare per mantenere i figli e quindi entrambi dovrebbero essere tenuti a farlo”. Ma, perché Joe Jonas ha chiesto il divorzio a Sophie Turner? Tmz ha rivelato che la coppia è già da diversi mesi che ha dei problemi, una fonte ha rivelato che da tempo hanno diversi disaccordi, soprattutto sullo stile di vita: “i problemi continuavano a crescere e Joe alla fine ha raggiunto un punto in cui ha sentito di avere esaurito tutte le opzioni per salvare il matrimonio. A lei piace fare festa; a lui piace stare a casa. Hanno stili di vita molto diversi.” Quindi il motivo principale che ha portato Joe Jonas ha chiedere il divorzio è soprattutto legato al fatto che lui e la quasi ex moglie hanno stili di vita molto diversi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S O P H I E T U R N E R (@sophiet)

La storia d’amore tra Joe Jonas e Sophie Turner

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S O P H I E T U R N E R (@sophiet)

Joe Jonas, il cantante della nota band dei “Jonas Brother”, cui fanno parte anche i suoi fratelli Nick e Kevin e l’attrice britannica di “Games of Throne” Sophie Turner, hanno iniziato a frequentarsi nel 2016: “avevamo molti amici in comune e cercavano di presentarci da molto tempo. Ci seguivamo su Instagram e un bel giorno mi ha mandato un messaggio, all’improvviso”, aveva rivelato Sophie in una intervista. Nel 2017 si sono fidanzati mentre il matrimonio è stato celebrato nel 2019, prima con una cerimonia segreta a Las Vegas il 1 maggio, poi con una cerimonia ufficiale con amici e parenti a Sarrians, in Francia, un mese dopo. La prima figlia, Willa, è nata nel 2020, mentre la seconda, di cui non si conosce il nome, è nata nel 2022: “non sai davvero cosa aspettarti, sono semplicemente emozionato, è una parte davvero straordinaria della vita”, aveva dichiarato Joe Jonas a proposito della paternità. Joe Jonas avrebbe chiesto la custodia congiunta delle figlie, come era scritto nell’accordo prematrimoniale. Al momento né il cantante, che sta proseguendo il suo tour con i “Jonas Brothers”, né l’attrice hanno fornito dichiarazioni riguardo la fine del loro matrimonio.