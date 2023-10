Tik Tok è stato completamente invaso dal body blu di Victoria’s Secret. Nel giro di poche ore, infatti, il capo è diventato virale sulla piattaforma social. Scopriamo insieme tutti i dettagli: dove acquistarlo e quanto costa.

Tik Tok, è virale il body blu di Victoria’s Secret

Il tutto è nato grazie alle influencer Aurora Baruto e Brisida. Sui rispettivi canali social, le due giovani ragazze hanno pubblicato un video che in pochissimo tempo ha raggiunto ben 510mila visualizzazioni, 50mila mi piace e oltre 1000 commenti. Ma cos’ha di tanto speciale questo video? La risposta è molto semplice: il look delle due giovani influencer, in particolare un body blu. Si tratta infatti di un esclusivo capo di Victoria’s Secret, appartenente alla nuova collezione intitolata The Icon, presentata proprio qualche giorno fa presso lo store Victoria’s Secret di Milano al Duomo. Si tratta di un modello push-up bombshell, con audaci dettagli in pizzo a rete, tagli cut-out e fascette decorative sul busto. Il body è caratterizzato da un ferretto, spalline regolabile e chiusura con gancetto sul retro. Inoltre è realizzato in parte con materiali riciclati. Meraviglioso anche il colore, un blu molto vivace ed accesso, impreziosito da dettagli floreali. Un modello sensuale e iper femminile. E’ possibile indossarlo siano come intimo, che come top, proprio come hanno fatto le due influencer. Perfetto in qualsiasi occasione: di giorno per un look casual con un semplice jeans ed un paio di sneakers, mentre di sera per un look più elegante con una gonna e degli stivaletti con il tacco.

Il body blu di Victoria’s Secret virale su Tik Tok: dove acquistarlo e quanto costa

E’ possibile acquistarlo sul sito online del marchio e in tutti i negozi selezionati. Ma quanto costa? Il body blu di Victoria’s Secret è disponibile al prezzo di 114,09 euro. Il capo ha una vasta gamma di taglie, che vanno dalla XS alla XL. Inoltre è disponibile in due colorazioni: blu marino e rosso fiammante. Un costo sicuramente non accessibile a tutti. Ma non temete! In alternativa, sono facilmente reperibili altri modelli molto simili e con un prezzo minore. Su Amazon, ad esempio, è disponibile un body dello stesso colore, con pizzo e dettagli floreali, al costo di circa 15 euro. Anche su Zalando sono presenti numerosi modelli di body. Dunque, cosa aspettate? Che sia di Victoria’s Secret, o di un’altra marca, affrettatevi! Questa stagione nel vostro guardaroba non può assolutamente mancare questo body.

