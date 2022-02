Massimo Ranieri si è confessato a cuore aperto rivelando quanto ancora oggi, a oltre 70 anni, lo faccia sognare l’idea di avere un figlio, e quali sarebbero i rimpianti della sua vita.

Massimo Ranieri: la confessione

La vita di Massimo Ranieri è stata in larga parte dedicata alla carriera e, proprio a causa di questa, il cantante (che era al picco del suo successo) scelse di non accettare la paternità della sua prima e unica figlia, Cristiana, con cui ha recuperato un rapporto solo una volta in cui lei è diventata adulta.

Il cantante ha ammesso di aver sofferto nel “non aver colto quel dono quando ero troppo giovane e di essermi perso la magia della sua infanzia”.

In merito all’amore Massimo Ranieri ha invece affermato: “La verità è che per amore ho patito tutta la vita, perché l’amore non sono mai riuscito a trattenerlo, a dargli la forma che avrei sperato. Mi è sempre scivolato dalle mani. Non mi sono mai sposato perché non sono stato in grado di dare a nessuna la stabilità di cui la vita familiare avrebbe bisogno per germogliare”.

Il desiderio di un figlio

A 71 anni d’età il cantante ha svelato che oggi si sentirebbe in grado di fare il padre e ha rivelato che il suo più grande desiderio sarebbe proprio quello di avere un figlio da poter crescere. “Non sono spaventato dalla mia età. Ci sono quelli che dicono: “Oddio, non va bene. Fai un figlio a 70 anni poi quando ne avrà 10 gli farai da nonno”.

Ma che importa, rispondo, gli faccio da padre adesso, poi fra 10 anni si vedrà. Penserà di avere un papà vecchio, ma l’avrà già capito. E chissenefrega. Anch’io quando avevo 16 anni e mio padre ne aveva 50, pensavo fosse vecchio”, ha confessato, e ancora: “Per fortuna l’uomo anche a una certa età può procreare e io, lo dico con grande sincerità, spero tanto di riuscirci”.

Massimo Ranieri: la figlia

Oggi Massimo Ranieri ha cercato di recuperare pienamente il rapporto con sua figlia, Cristiana, che lo ha reso nonno per la prima volta.