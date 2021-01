Massimo Boldi e Christian De Sica, amici e colleghi da una vita, si erano allontanati per un lungo periodo senza dare nessuna motivazione, poi nel 2018, nel salotto di Verissimo hanno raccontato la loro verità sul perché si erano allontanati.

Massimo Boldi e Christian De Sica

Massimo Boldi e Christian De Sica sono stati la più celebre coppia della commedia italiana, del Cinepanettone, dei film comici che rappresenta una parte importante della cinematografia nostrana. La battuta piccante, la gaffe, il doppio senso e l’annoso diverbio “romano vs milanese” ci hanno fatto ridere e divertire per anni. Poi, improvvisamente, il divorzio professionale e ognuno per la sua strada. Cos’è successo mai nessuno l’ha saputo prima d’ora.

Si vociferava di una lite, di gelosie, di soldi da dover restituire e persino di problemi familiari che coinvolgevano addirittura la moglie di Christian. Quanto c’è di vero in tutto ciò?

I motivi dell’allontanamento

Christian De Sica ha raccontato per filo e per segno come sono andate le cose con Massimo Boldi. Pare che, semplicemente, a un certo punto della loro lunga e brillante carriera, ognuno abbia scelto di seguire una Casa di Produzione diversa.

Boldi aveva intenzione di auto-prodursi e diventare protagonista a 360° dei suoi film, mentre Christian ha preferito continuare a lavorare con i suoi storici collaboratori. A quanto pare, la separazione professionale è stata dovuta esclusivamente a questo. Scelte personali e lavorative differenti, fatte da due professionisti con ormai una grande carriera alle spalle e la volontà di terminarla ognuno secondo le proprie priorità e velleità artistiche.

Christian De Sica continua il suo racconto, spiegando che su di lui e su Massimo Boldi ne sono state dette davvero di tutti i colori. Si è insinuato che ci fossero dei soldi e dei debiti di mezzo, che addirittura fosse coinvolta in una strana storia di gelosie e ricatti sua moglie. Niente di tutto questo è vero. Si tratta solo di pettegolezzo da corridoi e di voci maligne messe in giro per fare un po’ di gossip. Massimo Boldi e Christian De Sica sono sempre rimasti amici, nonostante le loro strade cinematografiche si siano divise nettamente.