Massimiliano Gallo sta per diventare papà. La moglie Shalana Santana è incinta. Una notizia inaspettata che porta grande felicità. Per la coppia si tratta del primo figlio e l’annuncio è arrivato su Instagram.

Massimiliano Gallo presto papà: la moglie Shalana Santana è incinta

Massimiliano Gallo, famoso attore, sta per diventare papà. L’uomo, noto al pubblico per i suoi ruoli in diverse fiction italiane di grande successo, come Emma Tataranni, I Bastardi di Pizzofalcone, Vincenzo Malinconico – Avvocato di insuccesso, e la moglie Shalana Santana sono pronti ad accogliere nella loro famiglia il loro primo figlio. Questa bella notizia è arrivata su Instagram, in modo del tutto inaspettato, con una foto in cui si nota il pancione della futura mamma, anche lei attrice professionista. La coppia è convolata a nozze nel dicembre 2022 ed ora è pronta per allargare la famiglia. Sono stati proprio loro a voler dare l’annuncio con una foto pubblicata su Instagram, per coinvolgere tutti i fan in questo momento così emozionante e ricco di gioia. Massimiliano Gallo e Shalana Santana diventeranno presto genitori per la prima volta e il loro cuore è colmo di gioia. In realtà, l’attore è già padre di una figlia nata da una relazione precedente, ma il nuovo arrivo è il primo figlio insieme all’attuale moglie. Anche la donna è già mamma di un figlio avuto da una precedente relazione. Il sesso del nascituro per il momento non è ancora stato svelato. I due attori hanno deciso di dare la notizia mostrandosi in uno scatto sorridenti e felici durante una bella giornata di sole. Nessuna descrizione è stata inserita per accompagnare il post, ma un dettaglio non è passato inosservato a tutti i follower, ovvero il pancione dell’attrice che spunta sotto il vestito marrone. Sono subito arrivati tantissimi commenti di stupore e di congratulazioni per questa notizia inaspettata ma bellissima.

La storia d’amore tra Massimiliano Gallo e Shalana Santana

La storia d’amore tra Massimiliano Gallo e Shalana Santana è iniziata oltre sette anni fa. I due sono sempre stati molto legati e innamorati e a dicembre dello scorso anno i sono sposati. Shalana Santana è più giovane di 25 anni rispetto al marito, ha origini brasiliane e un passato da modella. In seguito ha deciso di dedicarsi alla recitazione. “È la persona più pura che ho conosciuto” aveva raccontato l’attore in un’intervista per il settimanale Oggi. L’attore aveva già pensato di allargare la famiglia insieme alla moglie, ma era un po’ frenato dall’età, come aveva lui stesso dichiarato. “Non è ancora successo, sono vecchietto un po’ ho paura, sono vecchietto” aveva dichiarato Massimiliano Gallo. Probabilmente l’uomo aveva un desiderio più forte delle sue paure e ora l’età sembra essere passata in secondo piano. I due sono pronti ad accogliere in famiglia il loro primo figlio insieme.

