Britney Spears: “A 19 anni rimasi incinta, ma Justin Timberlake mi fece abortire”

Nel libro The Woman in Me, che uscirà il 24 ottobre, Britney Spears ha rivelato qualche dettaglio sulla sua relazione con Justin Timberlake. La cantante ha raccontato di essere rimasta incinta a soli 19 anni.

Il libro The Woman in Me, memoir di Britney Spears, che uscirà il 24 ottobre, è destinato ad un successo incredibile, anche per via delle tante rivelazioni che conterrà. Dalle prime indiscrezioni si sapeva che nel volume la pop star avrebbe parlato anche del suo amore adolescenziale con Justin Timberlake, che all’epoca aveva conquistato i fan. Grazie ad alcune pagine anticipate da People, sono emersi dei dettagli in più sulle rivelazioni della cantante, decisamente inaspettati. Britney Spears ha dichiarato che durante la relazione è rimasta incinta, all’età di 19 anni, ma che fu costretta ad abortire “perché Justin non voleva diventare padre”. Britney Spears e Justin Timberlake si erano fidanzati nel 1999, quando lei aveva 18 anni e lui 19. Sono stati insieme fino al 2002, diventando una delle coppie teen di famosi più ammirate e invidiate di sempre. Erano belli, pieni di talento, nel pieno del successo e innamoratissimi. Per questo Britney, quando ha scoperto di essere incinta, ha accolto la notizia “come una sorpresa, ma non come una tragedia”. “Amavo moltissimo Justin. E avevo sempre sognato di metter su famiglia con lui. Ma stava succedendo molto prima del previsto” ha raccontato la cantante.

Britney Spears si confessa: “Incinta a 19 anni, ma Justin Timberlake non era contento della gravidanza”

Justin Timberlake “non era affatto contento della gravidanza”. “Diceva che non eravamo pronti per avere un bambino nella nostra vita, che eravamo troppo giovani” ha raccontato Britney Spears nel suo libro. Ha ammesso poi che ancora oggi quella decisione presa tanti anni fa la fa stare male e se ne rammarica. “La gente mi odierà per questo, ma accettai di non tenere il bambino. Non so se fu la decisione giusta. Se fosse dipeso solo da me, non l’avrei mai fatto. Però Justin era assolutamente certo di non voler diventare padre” ha aggiunto la cantante. Britney Spears ha descritto quell’aborto come “una delle cose più dolorose che abbia mai vissuto in vita mia”. I due cantanti si sono poi lasciati nel 2002 e secondo il gossip il motivo sarebbe stato un tradimento della cantante, ma nessuno dei due ha mai confermato. In seguito sono diventati tutti e due genitori. Lei ha avuto due figli, ovvero Sean Preston, che ha 18 anni, e Jayden James, che ha 17 anni, dal secondo marito Kevin Federline. Anche Justin Timberlake ha avuto due figli con la moglie Jessica Biel, ovvero Silas, che ha 7 anni, e Phineas, che ha 3 anni. Page Six qualche giorno fa aveva rivelato che Justin Timberlake era “molto preoccupato” per l’imminente pubblicazione del libro di Britney Spears. “È anche molto curioso di sapere cosa Britney rivelerà sulla loro relazione” è stato scritto. People è riuscito a dare un’anteprima di qualche pagina, per questo i fan hanno potuto avere un piccolo assaggio con questa grande rivelazione.

