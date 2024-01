Stanca del solito nero? Scegli il mascara colorato! Ecco una guida rapida per trovare la tonalità perfetta in base ai tuoi occhi.

Se sei appassionata di bellezza, avrai sicuramente notato il trionfo dei mascara colorati, già proclamati re indiscussi dalle beauty guru su Tik Tok. Se anche tu sei stanca del solito nero ed ami osare con il trucco, sei nel posto giusto. Scopri insieme a noi come scegliere il mascara colorato perfetto per valorizzare i tuoi occhi. Pronta a rivoluzionare il tuo look? Allora, iniziamo!

Mascara colorato: quale scegliere in base al colore degli occhi

Iniziamo dal cuore di tutte le tendenze: Tik Tok. Le beauty guru di questa piattaforma hanno dichiarato ormai da tempo il loro amore per i mascara colorati, trasformandoli in un fenomeno virale. Se il nero ti sembra troppo scontato e desideri un look audace, cosa aspetti? Il mascara colorato è il tuo compagno ideale. Nella vasta scelta disponibile, trovare quello adatto potrebbe sembrare complicato, ma con questa semplice guida troverai sicuramente il mascara colorato perfetto per te. Dai marroni e i verdi, che addolciscono lo sguardo e sono particolarmente indicati per i visi dai colori caldi, ai viola e le sfumature del blu, per chi è alla ricerca di un effetto magnetico e raffinato, fino alle nuance più giocose, come il fucsia, il giallo e il corallo. Ecco tutte le tinte di mascara colorati e le loro “istruzioni d’uso”:

Mascara blu notte Perfetto per gli occhi color nocciola, il mascara blu notte valorizza anche quelli neri e azzurri. È un’alternativa più raffinata ed elegante del mascara nero, in grado di regalare uno sguardo intenso e magnetico, soprattutto se accompagnato da ombretti ton sur ton.

Mascara blu elettrico Ideale per occhi castani e scuri, il mascara blu elettrico ottimizza l’effetto se combinato con ombretti marroni, blu o viola. E’ altrettanto adatto per chi ha occhi grigi o azzurri, particolarmente efficace se abbinato a texture ed ombretti più freddi.

Mascara viola Il mascara viola si adatta perfettamente a occhi scuri, verdi o azzurri. Il consiglio è quello di abbinarlo a ombretti ton sur ton per occhi scuri, sfumature del verde per occhi verdi, e ombretti grigi o carta da zucchero per occhi azzurri.

Mascara marrone Ideale per visi dai toni caldi, occhi verdi e chioma bionda. Per valorizzare al meglio questo colore, occorre abbinarlo ad ombretti luminosi e caldi, evitando invece le tonalità più fredde.

Mascara verde Il mascara verde è estremamente raffinato ed è l’ideale per occhi castani o nocciola, ma si adatta anche perfettamente a chi possiede iridi dello stesso colore. Aggiunge un tocco distintivo e sottolinea la bellezza naturale degli occhi.

Mascara fluo: rosa, fucsia, arancione e giallo Per quanto riguarda colori più giocosi e vivaci come rosa, fucsia, arancione e giallo, non esiste una regola rigida in base al colore degli occhi o della carnagione. Queste tonalità sono particolarmente adatta per occasioni speciali o serate estive.

Gioca con i colori, sperimenta e scopri quale mascara si adatta meglio al tuo stile unico. Lascia che i tuoi occhi brillino ad ogni battito di ciglia!

