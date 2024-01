In questo articolo scopriamo insieme come ingrandire le labbra naturalmente senza ricorrere al filler.

Sogni delle labbra più voluminose senza ricorrere al filler? Da oggi è possibile! Basta utilizzare i giusti trucchetti: scopriamo insieme alcuni rimedi naturali per ingrandirle.

Come ingrandire le labbra naturalmente senza filler o chirurgia plastica

D’altronde, si sa, avere delle labbra voluminose è il sogno di molte donne. Alcune sono talmente fortunata da nascere con questa caratterista. Altre, invece, si trovano costrette a ricorrere al filler o alla chirurgia plastica. Entrambi ci permettono di migliorare l’aspetto delle nostre labbra ma, molto spesso, il risultato finale è del tutto innaturale. Per non parlare dei costi eccessivi. Dunque, ecco che vengono in nostro soccorsi i tradizionali metodi naturali. Ecco qualche piccolo suggerimento per ingrandire le labbra naturalmente senza filler:

Idratare le labbra Prima di tutto, occorre idratare correttamente le nostre labbra con prodotti naturali. Massaggiare quotidianamente con olio di cocco, olio di mandorle o burro di karité, può aiutare a migliorare la circolazione sanguigna e rendere le labbra più piene. Non a caso, la zona delle labbra è soggetta a screpolature e alle prime rughe d’espressione, quindi è fondamentale mantenerla costantemente idratata.

Scrub labbra Una volta a settimana, invece, è necessario utilizzare uno scrub delicato labbra per esfoliare la pelle secca, favorire la rigenerazione delle cellule e rendere le labbra più lisce. E’ possibile acquistarlo specifico nei negozi selezionati, oppure realizzarlo a casa con una miscela di acqua, miele, olio extravergine d’oliva, zucchero di canna e cannella. Applica il composto sulle labbra bagnate massaggiando per 3 minuti. Risciacqua con acqua tiepida e metti il burro cacao. @zerowastecartel This DIY lip scrub only needs 3 ingredients to exfoliate and moisturize your lips: sugar, honey, coconut oil #sustainableliving #nontoxicbeauty #lipscrub #diyskincare ♬ original sound – ZeroWasteCartel

Ginnastica labiale

Fondamentale è anche la ginnastica labiale. Si tratta di esercizi mirati per stimolare la produzione di collagene e di elastina, sostanze endogene che danno tonicità e volume alle labbra. Ti basterà effettuare ogni giorno sei semplici esercizi:

Chiudere bocca e denti e poi simulare un sorriso, allargando al massimo le labbra e mantenere questa posizione per 10 secondi; Spingere le labbra il più avanti possibile, simulando il movimento del bacio mantenendosi in questa posizione per 10 secondi; Alternare i due movimenti “sorriso” e “bacio” per un minuto. Dopo una pausa di 30 secondi, riprendere l’esercizio per un altro minuto; Unire le labbra tenendole premute una contro l’altra per poi alzarle il più possibile verso il naso. Effettua un movimento rotatorio lento, mantenendole chiuse prima in senso orario, per 10 volte, e poi in senso antiorario, per altre 10 volte; Mantenendo le labbra chiuse, portarle nella posizione del bacio per poi aprirle e chiuderle, imitando la respirazione di un pesce quando muove la bocca. Questo esercizio va ripetuto per 2 minuti con una pausa di 30 secondi. Per la corretta esecuzione è importante muovere solo le labbra e non anche la mandibola; Con le labbra nella posizione del bacio, mantenere così per 10 secondi per poi tirare indietro le labbra, nascondendole. Ripetere come anche questo per circa 2 minuti.

@renatatuanysantos Devi assolutamente sapere come rendere le tue labbra carnose e luminose✨ Perché le labbra diventano sottili❓ 🔺 La forma delle labbra inizia a modificarsi già all’età di 30 anni poiché diminuisce progressivamente la capacità del corpo di produrre elastina e collagene. A quest’età si potrebbero quindi iniziare a vedere i primi segni del tempo. Dopo i 40 anni le labbra si assottigliano del 30% del loro spessore e anche i muscoli labiali iniziano a perdere tonicità. Potrebbero comparire rughe su labbra e sul contorno delle stesse. Gli angoli della bocca cominciano scendere verso il basso e in più si può avere secchezza della loro superficie e perdita della loro naturale luminosità. Quindi cosa facciamo❓ 🔺Tonificare i muscoli della bocca con questo semplice esercizio👐 Quali altri benefici porta l’esercizio❓ 🔺La pratica fornisce anche il flusso sanguigno al muscolo e la nutrizione di tutti i tessuti in quest’area. Ciò significa che le labbra diventano più luminose e ricche! 🌟 Ripeti dopo di me e dopo poco tempo noterai un fantastico effetto 🤩❤️ Kiss kiss La tua amica Renèe ❤️ #facegy#facetraining#faceyoga #ginnasticafacciale ♬ WORTH NOTHING – Fast & Furious: Drift Tape/Phonk Vol 1 – TWISTED & Fast & Furious: The Fast Saga

Come ingrandire le labbra naturalmente senza filler: trucchetti make-up

Oltre a mantenere una routine quotidiana di cura delle labbra, esistono anche piccoli trucchetti make-up che possono contribuire a creare l’illusione di labbra più piene. Un metodo comune è l’utilizzo di lucidalabbra rimpolpanti, disponibili in diverse formulazioni e con ingredienti come il peperoncino o la menta. Per un effetto ancora più ottimale è possibile disegnare un leggero overline con una matita per labbra e, successivamente, riempire con un rossetto leggermente più chiaro.

@nicol.dambra @astramakeupofficial vi amo😻🌶 IG: NICOLDAMBRA.MAKEUP ✨ #makeup #consigliomakeup #volumizzantelabbra #perte ♬ suono originale – Nicol D’ambra

