Come si applica il blush secondo Hailey Bieber? Scopriamo insieme la tecnica del blus acquerellato, per ottenere un look romantico, ma al tempo stesso assolutamente naturale, semplice e raffinato.

Come prepararsi alla primavera, anche in pieno inverno, in altre parole!

Il blush effetto acquerello di Hailey Bieber è un trend da copiare subito

Possiamo esprimere la nostra gratitudine a Tara Sighary, la creatrice che ha condiviso su Instagram un tutorial per chiunque voglia ottenere l’effetto blush acquerellato di Hailey Bieber. I beauty look della modella e influencer americana fanno sempre scalpore sui social media e di recente è apparsa su Instagram con guance rosee e un romantico effetto rugiada, emanando una luce radiosa. Come si può ottenere questo effetto acquerello? Sighary lo spiega in un pratico tutorial.

Ottenere il look di bellezza con il fard acquerellato di Hailey Bieber con questa tecnica

Secondo la nota attivista di Instagram e TikTok, Tara Sighary, Leah Darcy, la truccatrice di fiducia di Hailey Bieber, ha una tecnica infallibile per colorare le guance delle sue clienti. Si tratta di mescolare una piccola quantità della tonalità preferita di fard liquido con un pizzico di crema idratante sul dorso della mano utilizzando un pennello da trucco. Nel suo tutorial, la creatrice utilizza il Nu Lip & Cheek Balmy Tint di Yves Saint Laurent nella tonalità ciliegia e la Rhode Barrier Restore Cream. Quest’ultima crea una crema altamente idratante e scorrevole con un delicato effetto acquerello, che dona alle guance un perfetto aspetto sano come se avessero trascorso una giornata sulla neve. È sicuro che questo fard acquerellato diventerà il beauty look più richiesto per Natale e Capodanno, e per tutti i mesi freddi.

Hayley Bieber regina indiscussa del trucco fragola

Hailey Bieber è molto brava a gestire i social e ha dimostrato la sua abilità nel passato. La sua linea di trucco al pesca è diventata un’ossessione estiva alcuni anni fa, mentre il suo “glazed skin” è diventato virale. La modella è esperta di TikTok e per l’estate 2023 ha deciso di lanciare un nuovo trend virale che non potremo ignorare: il trucco al fragola. Naturalmente, il look sarà sempre in linea con il suo amore per un aspetto naturale e luminoso, ma questa volta con l’aggiunta di un tocco di hype per i nuovi prodotti della sua linea di bellezza, Rhode, che non sono ancora stati lanciati. In poche parole, una strategia perfetta.

Andiamo al nocciolo della questione: cos’è questo trucco alla fragola e cos’è esattamente questa vibe color fragola? Il 5 agosto Hailey ha condiviso su TikTok un video in cui si prepara sotto un gazebo-patio con luce naturale, utilizzando due prodotti del suo marchio per la cura della pelle: il latte idratante Glazing Milk e il siero Peptide Glazing Fluid. Per quanto riguarda il trucco, ha rivelato una routine estiva minimal. Ha spazzolato le sue folte sopracciglia verso l’alto con un rocchetto pulito, e poi ha aggiunto un tocco di bronzer in crema da Shade And Illuminate Cream Contour Duo di Tom Ford, sfumato con quello che sembra essere il pennello Veil Powder Brush di Hourglass, progettato per le polveri ma perfetto per un effetto diffuso e trasparente delle creme. Ha anche applicato un po’ di correttore in aree strategiche, come l’angolo interno dell’occhio e la zona vicino alla bocca, sfumato con un pennello a setole fitte.

In questo momento avviene la magia: Hailey applica due tonalità di fard in crema sulle guance per ottenere il perfetto look fragola, molto di tendenza quest’estate. Lo sfuma con le dita per creare un effetto sottile e diffuso. Per quanto riguarda il marchio, ha semplicemente detto: “Non posso dire da dove vengono i fard in crema, wink wink”, lasciando intendere che non è ancora disponibile. Sembra che il suo Rhode stia per entrare nel mondo del make-up. Per completare il look, aggiunge un po’ di bronzer sugli occhi per aggiungere definizione, ispirandosi a un’altra tendenza calda, il trucco del latte. Aggiunge anche una sottile ala di eyeliner marrone, arriccia le ciglia e usa un tocco di Unlocked Instant Extensions Mascara di Hourglass. Infine, disegna alcune lentiggini qua e là per imitare i semi del frutto ed esaltare l’effetto di sana luminosità.

L’effetto fragola baciato dal sole viene mantenuto anche sulle labbra. Hailey usa una Artist Color Pencil marrone nude di Make Up Forever per contornarle, soprattutto nella parte centrale. Poi applica leggermente i due fard, che potenzialmente potrebbero fungere da prodotti sia per le labbra che per le guance. Per perfezionare il look, applica un trattamento labbra lucido e dall’effetto succoso, nello specifico il suo Peptide Lip Treatment, che non solo rimpolpa e idrata ma lascia anche una finitura altamente lucida. Le guance, le labbra e la pelle sono tutte rimpolpate e radiose, creando un irresistibile insieme color fragola. Questo look è già diventato una tendenza su TikTok, con persone che cercano di ricrearlo e personalizzarlo. È un’ulteriore prova del fatto che la signora Bieber è molto esperta nel mondo della bellezza e una vera e propria trendsetter, in grado di proporre un make-up facile e universalmente lusinghiero.

Che ne dite di questo stile di make-up che strizza l’occhio alla bellezza coreana??

