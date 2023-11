Mary Jane: le scarpe di tendenza

Alcune tipologie di calzature sembrano non conoscere il passare del tempo. Sono calzature che ieri, come oggi, catturano l’attenzione. Tra le varie scarpe da indossare per la stagione autunno-inverno, vi sono le Mary Jane che tornano in auge grazie ai tantissimi modelli proposti dagli stilisti. Scopriamo i modelli in voga.

Mary Jane

Si tratta di un tipo di calzatura che oggi è molto di moda anche perché le Mary Jane sono scarpe fanciullesche, vezzose ma allo stesso tempo molto eleganti che piacciono tantissimo non solo agli stilisti che le propongono in varie versioni, ma anche alle consumatrici che le indossano in ogni momento.

Sono calzature dal design retrò e contemporaneo che piacciono molto proprio per il loro stile e modello. Sono calzature facilmente riconoscibili dal momento che hanno la punta arrotondata con la tomaia sormontata da un cinturino che aiuta ad avere una buona calzata del piede.

Le Mary Jane sono delle calzature nate per la prima volta intorno agli anni Venti indossate da Shirley Temple. Chiamate anche con il nome di Dolly Shoes, non sono più una calzatura o accessorio da bambine, anche se l’impronta viene assolutamente da quel mondo. Oggi il loro fascino non è assolutamente immutato come dimostrano anche le tante collezioni proposte dagli stilisti.

Con il tempo, sono tantissime le dive e i personaggi dello spettacolo ad averli indossato. Mary Quant, Courtney Live e Coco Chanel sono solo alcune delle dive grazie alle quali questa scarpa è diventata iconica.

Mary Jane: tendenze

Oggi, esattamente come allora, il fascino di calzature come le Mary Jane non è assolutamente cambiato, anzi. I vari stilisti le propongono in tantissime versioni: a fantasia, sovversive e seducenti. Sono poi tantissimi i modelli proposti daivari stilisti che si divertono a mostrarle in varie altezze, forme e colori.

Oggi sono presentate in tantissimi versioni: bicolore, nel classico bianco e nero in modo da andare incontro alle esigenze di ogni donna e da abbinare a seconda dei propri gusti e del look dell’occasione. Alcuni modelli proposti dagli stilisti sono con tacco a virgola e pelle traforata.

Altri stilisti e designer propongono le calzature Mary Jane in pelle oppure borchie per un look grintoso e punk. Alcuni stilisti come Simone Rocha le propongono in stile bambolina nel colore rosa cipria dalla punta quadrata. Non sono soltanto scarpe indicate per il giorno, ma si possono trasformare anche per la sera magari nel modello con la punta affilata.Sono tantissimi poi gli abbinamenti con cui indossare questo tipo di calzatura: si va dalla gonna a ruota oppure a matita sino ai jeans. Una scarpa che è diventata, con il tempo, un’icona di stile.

Mary Jane: offerte online

Sono un paio di calzature da ordinare sul noto e-commerce di Amazon con offerte e sconti imperdibili. Cliccando sulla foto si visualizzano i vari dettagli. La classifica mostra le tre migliori scarpe Mary Jane scelte tra quelle più eleganti con una breve descrizione di ogni paio.

1)Dream Pairs Mary Jane plateau

Sono delle calzature molto comode e in sintetico con la chiusura a fibbia. Una calzatura molto moderna e contemporanea con tacco a blocco che dona un comfort per tutto il giorno. L’interno è molto confortevole grazie al colletto imbottito. Si possono indossare con qualsiasi look per ogni occasione.

2)Scarpe da donna con plateau Mary Jane

Un modello disponibile nel colore nero con cinturina e fibbia dallo stile retrò. Una calzatura molto bella e comoda con la punta tonda.

3)Ericat scarpe Mary Jane donna grossolana

Una calzatura con materiale esterno in pelle solo in gomma con altezza alla caviglia Dalla punta rotonda. La tomaia è in microfibra e sono indicate per ogni giorno. Disponibile nei colori beige, nero e rosso.

Le Mary Jane si abbinano poi a tantissimi capi come per esempio le gonne midi per un look adatto in ogni momento.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.