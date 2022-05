Martina Valdes, chi è la fidanzata di Blanco

È finita in maniera a quanto pare irrimediabile la love story durata all’incirca due anni tra il bresciano Blanco, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo insieme a Mahmood, e Giulia Lisioli. In quell’occasione, Blanco aveva baciato una croce (come ha confessato fare sempre quale parte di un personalissimo rituale scaramantico) e, contestualmente, aveva dato un bacio anche a Mahmood.

A dire il vero, Blanco e Giulia non hanno mai parlato apertamente di come il loro rapporto si sia bruciato, ma gli indizi non mancano, e sono anche quantomai eloquenti. Sulla pagina Instagram di Giulia, per esempio, sono state rimosse tutte le foto che la ritraevano con l’ex fidanzato, e pure il suo contatto è ormai escluso dalla lista degli amici. La loro relazione era nata tra i banchi di scuola, quando Blanco non era altri che Riccardo Fabbriconi, ed era proseguita, tra alti e bassi, fino a due mesi fa, per poi giungere al capolinea per ragioni non appurate, dal momento che entrambi hanno preferito lasciare calare il silenzio stampa sulla faccenda, come abbiamo accennato precedentemente.

Chi è Martina Valdes, la nuova fiamma di Blanco

Il primo post galeotto sulla nuova fiamma di Blanco risale a poche settimane fa, ed è una foto in cui egli bacia Martina Valdes, ragazza residente a Desenzano del Garda, nel contesto di una serata in una discoteca meneghina. I due si conoscerebbero però di persona da molto più tempo, per la precisione dal 2015, cioè da quando l’artista – ex calciatore – giocava nella squadra del paese di Martina.

Martina è una ballerina professionista e lavora per Mamacita Club, un collettivo musicale che si occupa di organizzare eventi in musica e in ballo all’interno discoteche e, più in generale, di locali in tutta la nostra penisola, e che si propone di portare alla ribalta il fascino dell’Hip Hop, del Reggaeton e del R&B.

L’attività di Martina sui social e gli attacchi nei suoi confronti

La bellissima Martina è molto attiva sui social, in particolare su Instagram e Tik Tok. Proprio su Instagram avrebbe da poco pubblicato una story in cui si vede Blanco sul palco, in un video accompagnato da un cuore bianco sullo sfondo, tradizionalmente un segno di amore per gli amanti del gossip. Aperte immediatamente le gabbie per i leoni da tastiera, i quali su Tik Tok hanno cominciato a chiedere al cantante come possa stare con una donna che lo guarda ferma e imbronciata mentre lui canta. La Valdes non ha perso tempo, e ha risposto ai commenti di chi l’ha criticata sostenendo che di certo non avrebbe potuto disturbarlo mentre lui stava lavorando. La ballerina ha colto l’occasione al balzo per confermare anche indirettamente la relazione con Blanco, ribadendo che quello con Giulia è un capitolo definitivamente chiuso.