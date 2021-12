Blanco è un giovane cantautore di origine bresciana. Classe 2003, è balzato in cima alle classifiche tra il 2020 e il 2021 riscuotendo fama e successo tra i giovani.

Chi è Blanco

Blanco, nome d’arte di Riccardo Fabbriconi è nato a Calvagese della Riviera, paesino in provincia di Brescia il 10 febbraio 2003.

La passione per la musica nasce presto, quando da bambino ascolta col padre Battisti, Lucio Dalla e Pino Daniele; cresce però anche ascoltando tutto ciò che passa in radio, subendo perciò le suggestioni iniziali del pop. Da qui Riccardo inizia ad apprezzare il genere e negli anni dell’adolescenza si avvicina gradualmente al mondo underground che caratterizza il rap. Quest’ultimo genere è quello con cui riesce a farsi notare per la propria capacità di scrivere.

Come del resto per molti altri adolescenti è l’amore la motivazione che lo spinge a scrivere la sua prima canzone. Nel 2017 infatti, a soli 14 anni, decide di scrivere una canzone per fare colpo su una ragazza pensando sarebbe stato un brano solo, legato a quell’occasione, ma così non è stato, fortunatamente. Banco si è appassionato e ci ha preso la mano, e da quel momento in poi non si è fermato.

Carriera

Il periodo di isolamento sociale dovuto alla pandemia da Covid-19 che ha colpito il mondo nel marzo 2020, porta il ragazzo a fare un lungo lavoro di introspezione. Al termine del lockdown riesce a farsi pubblicare su SoundCloud il primo EP dal titolo Quarantine Paranoid, con il quale attira l’attenzione di un’etichetta importante come la Universal Music, che non esita a proporgli un contratto. Le prime produzioni di Riccardo dimostrano l’attitudine alla scrittura di testi e un’inclinazione musicale in linea con i gusti contemporanei. Nel frattempo Riccardo sceglie il suo nome d’arte, da questo momento per il pubblico sarà Blanco.

Nell’estate 2020 iniziano ad uscire i primi singoli e all’inizio del 2021 viene pubblicata La canzone nostra, collaborazione con il produttore Mace e al rapper Salmo, che riscuote un enorme successo, tanto da arrivare in vetta alle classifiche. Per il numero di copie vendute Blanco riceve quattro dischi di platino. Successivamente viene pubblicata Paraocchi, che ripete il successo del brano precedente, entrando nella Top Ten della hit parade. Il grande pubblico arriva a conoscere Banco nel giugno 2021, quando partecipa al tormentone estivo di Sfera Ebbasta, Mi fai impazzire, permettendo al giovane Blanco di diventare un nome noto alla gran parte degli italiani. Il brano rimane al vertice della classifica dei singoli più ascoltati per ben due mesi.

Il 10 settembre 2021 Blanco pubblica il suo primo disco Blu celeste, che contiene dodici brani prodotti principalmente da Michele Zocca. Certificato doppio disco di platino dalla Fimi. Poco dopo Blanco appare per la prima volta in televisione sulla Rai, dive canta Notti in bianco nel programma Da Grande, condotto da Alessandro Cattelan. Nel 202 Blanco partecipa a Sanremo 2022 in coppia con Mahmood.