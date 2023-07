Martina Colombari ha festeggiato il compleanno indossando un vestito verde monospalla super cool. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di che abito si tratta e il prezzo.

Martina Colombari, compleanno super cool con l’abito monospalla verde: il prezzo

Lo scorso 10 luglio l’attrice, conduttrice televisiva ed ex Miss Italia Martina Colombari ha compiuto 48 anni. Sono passati ben 32 anni da quando Martina, allora sedicenne, è stata eletta Miss Italia. Da lì è iniziata anche la sua carriera come modella, ha sfilato per grandi nomi della moda italiana, tra cui Armani, Versace e Cavalli e partecipando a vari eventi. Dopo è iniziata anche la carriera di attrice, l’abbiamo vista ad esempio in serie televisive quali “I Cesaroni”, “Don Matteo”, e “Un medico in famiglia”. Martina ha festeggiato a Porto Cervo con gli amici e l’immancabile torta con le candeline. Il compleanno è stato festeggiato nel corso di una serata organizzata da Forte Luxury Events, società che ha aperto una nuova sede in Costa Smeralda. L’attrice è stata la madrina dell’evento, prima di spegnere le candeline e aprire i regali. Quello che ha colpito è l’outfit scelto da Martina Colombari, un vestito super cool verde monospalla che ha subito attirato l’attenzione di tutti. Potete vedere il sopra del vestito sul profilo ufficiale di Instagram di Martina Colombari, la quale ha postato una foto che è stata sommersa di like e tantissimi auguri di compleanno, sia da parte di persone del mondo dello spettacolo, sia da parte dei tanti fan dell’attrice. Il vestito in questione è un abito midi monospalla color verde acqua, leggermente arricciato su un fianco, di cui però non si conosce il prezzo. La moglie dell’ex calciatore Alessandro Costacurta ha abbinato al vestito monospalla verde una borsa a mano in tela con manico di bambù. Si tratta di una creazione Gucci, la White Bamboo Flora Nailhead e costa online 1469 euro.

Dopo aver festeggiato al party organizzato da Forte Luxury Events, Martina Colombari avrà avuto modo di festeggiare il compleanno anche in privato, con il marito Alessandro Costacurta, con cui di recente ha festeggiato il 19esimo anniversario di matrimonio, e il figlio Achille, col quale l’ex Miss Italia è stata protagonista dell’ultima stagione di “Pechino Express“.

Come abbinare l’abito monospalla verde di Martina Colombari

Come detto precedentemente per festeggiare i 48 anni Martina Colombari ha indossato un vestito monospalla color verde acqua davvero super cool. Vestito perfetto per questa stagione estiva, ma tutto il look dell’attrice romagnola è da copiare. Oltre alla borsa a mano in tela di bambù di cui abbiamo parlato prima, l’ex Miss Italia ha deciso di abbinare al meraviglioso vestito un paio di décolleté nere, un classico che non passa davvero mai di moda, sono infatti il tipo di scarpa da avere sempre nell’armadio, che si abbina a tutti i colori e vestiti. Ad arricchire ancora di più l’outfit, Martina ha indossato un girocollo d’oro giallo, per rendere il tutto ancora più luminoso. Rossetto e mascara per un trucco nel complesso semplice, per una delle donne ancora oggi più belle al mondo.