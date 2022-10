Achille Costacurta è il figlio di Alessandro Costacurta e Martina Colombari. Proprio con sua madre è entrato a far parte del cast della nuova edizione di Pechino Express. Ha una grande passione per la moda e un rapporto molto stretto con i suoi genitori.

Lo scorso anno è finito al centro dell’attenzione mediatica.

Achille Costacurta: chi è?

Achille Costacurta è nato il 2 ottobre 2004 a Milano, dalla famosa coppia formata dall’ex bandiera del Milan, Alessandro Costacurta, e dell’ex Miss Italia 1991, Martina Colombari. Il ragazzo ha 18 anni, è un influencer con la passione per la moda, e ha sempre avuto un rapporto molto stretto e solido con i suoi genitori. Sua madre lo ha definito come un ragazzo “estroverso, solare ma cocciutissimo e insofferente alle regole” e ha aggiunto che è anche “molto generoso”.

Achille è cresciuto lontano dai riflettori, ma è stato spesso paparazzato insieme ai suoi genitori, sia durante eventi pubblici che durante uscite private. Nel 2021 è finito al centro di un caso mediatico dopo aver denunciato l’abuso di potere di alcuni poliziotti, che lo avevano picchiato. “Questo è quello che fa la polizia ad un ragazzino di 16 anni. Mi hanno picchiato e perforato il timpano e mi devono operare solo per averli chiamati sbirrazzi” aveva dichiarato il giovane.

Aveva condiviso delle stories in cui mostrava la t-shirt sporca di sangue, un verbale della polizia e un braccialetto di carta con il contrassegno per l’accettazione al pronto soccorso. Aveva anche mostrato la stanza dell’ospedale e i lividi sulle braccia, raccontando tutto ciò che era accaduto. Aveva spiegato che i poliziotti lo avevano picchiato perché aveva violato le norme relative al coprifuoco dovuto alla pandemia. “Non sto molto bene e mi dovrò operare, ringrazio Giovanni e i suoi 4-5 colleghi che lo hanno aiutato a picchiare un minorenne che non opponeva alcun tipo di resistenza. Un bel 100k ce lo facciamo dare questa volta. Basta abuso di potere” aveva dichiarato, anche se la versione era sembrata diversa secondo alcune indiscrezioni.

Achille Costacurta: dalla moda a Pechino Express

Achille è molto conosciuto nel mondo del web e dei social network, grazie al suo profilo Instagram che conta più di 44mila follower. Il giovane è appassionato di moda, ha pubblicato molti scatti in cui sfoggia degli abiti firmati. Ha anche un profilo da modello su Next Management, in cui mostra le sue doti da indossatore e modello. Non sembra avere alcun interesse nel proseguire la carriera calcistica come suo padre e neanche per il mondo dello spettacolo, anche se ora è entrato ufficialmente a far parte del cast di Pechino Express. Coltiva anche la sua passione per la cucina, che vorrebbe trasformare in un lavoro. Nel reality avventuroso presentato da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio, il giovane parteciperà in compagnia della mamma Martina Colombari. Sarà il suo debutto televisivo. “Speriamo che questo verde ci dia un po’ di speranza per Pechino Express” ha scritto sul suo profilo Instagram, condividendo un set di foto in cui indossa un completo verde.