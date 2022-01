Se non avete organizzato ancora nulla in occasione di San Valentino potreste allora approfittare dell’uscita di una nuova commedia romantica e proporre un appuntamento al cinema alla propria dolce metà.

L’occasione la offre “Marry Me”, film di stampo musicale pronto ad uscire in tutte le sale.

Scopriamo di più su quando esce, di cosa parlerà la trama e chi sono i famosissimi protagonisti.

Marry Me: quando esce il film

La Universal Pictures ha lanciato il trailer di “Marry Me” (in italiano “Sposami”), diretto da Kat Coiro, regista tra le altre cose anche della serie tv “Deat to me”. La pellicola è stata anticipata al 10 febbraio 2022 e salvo variazioni improvvise, sembra proprio essere questa la data ufficiale.

“Marry Me” sarebbe infatti dovuto uscire il 17 febbraio, ma è stato anticipato probabilmente proprio in occasione di San Valentino, essendo questa una commedia romantica. Ecco in modo più approfondito di cosa parla il film.

Una commedia romantica condita da un pizzico di musica

Il film racconta la classica storia d’amore dell’epoca moderna ma promette di far sognare le più romanticone. Oltre al tema del matrimonio si affronta infatti anche quello dei social media, strumenti che come ormai è noto sono diventati una vera e propria estensione delle nostre vite e anche quello ancora più ostico di fiducia e fedeltà in una coppia (due condizioni fondamentali sempre, ma ancora di più se ad essere una coppia sono due personalità famose). La trama gira quindi attorno a Kat Valdez ed Charlie Gilbert, superstar molto famosa e confusa lei e insegnante di matematica lui. I due, dapprima estranei, decidono di sposarsi da perfetti sconosciuti e conoscersi meglio durante il matrimonio.

Per farvi gustare al meglio il film non vi diciamo di più, sappiate però che questa commedia romantica ha una particolarità: per tutta la durata del film la trama sarà impreziosita dai brani inediti di una coppia altrettanto inedita formata da due star d’eccezione: Jennifer Lopez e Maluma.

Il cast stellare

Il cast promette scintille! Ad interpretare Kat Valdez è infatti Jennifer Lopez che oltre ad essere la voce dei brani presenti nel film ne è anche la protagonista. Nella pellicola Jennifer Lopez forma ben due coppie: quella professionale, a “favore di pubblico” con Bastian, interpretato da Maluma, anche lui voce insieme a JLo dei brani del film. Quella sentimentale, quella che insomma farà battere il cuore di tutti noi, Jennifer Lopez o meglio Kat Valdez la forma invece con Charlie Gilbert, interpretato a sua volta da Owen Wilson.

Un cast che sicuramente non ha bisogno di molte presentazioni. Non è la prima volta che vediamo Jennifer Lopez nelle vesti di attrice, ruolo per cui ha ricevuto più volte delle nomination per premi importantissimi come il Golden Globe. Dal canto suo, anche Owen Wilson oltre ad essere un amatissimo attore è conosciuto nell’ambiente musicale. Tra il 2014 e il 2017 ha infatti pubblicato ben tre album da solista. Maluma è invece conosciuto in tutto il mondo per essere uno dei maggiori esponenti del Reggaeton, genere musicale di origini latino americane.