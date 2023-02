Marisa Laurito è stata ospite a Che Tempo Che Fa insieme a Sandra Milo e a Mara Maionchi e ha rimproverato il conduttore Fabio Fazio.

Marisa Laurito contro Fabio Fazio

Marisa Laurito è stata ospite a Che Tempo Che Fa insieme a Mara Maionchi e a Sandra Milo, con cui è protagonista del format Quelle brave ragazze, giunto alla sua seconda edizione.

Una volta che le tre si sono sedute al centro dello studio tv, Fazio ha rivolto alcune domande a Sandra Milo e ne ha elogiato l’enorme talento. Trascorsi alcuni minuti però, la questione non è andata già a Marisa Laurito, che lo ha ripreso affermando: “Vabbé, però, se tu volevi fare un’intervista a Sandra Milo ce lo dicevi e stavamo a casa. Fabio si sta rivolgendo solo a lei, quando c’è lei scompariamo”.

Fabio Fazio, visibilmente in imbarazzo, ha cercato di aggiustare il tiro affermando di voler conquistare la diva italiana: “Voglio conquistarla, voglio vedere se riesco a recuperare visto che lei ha detto solo sotto i 50 anni”. A quel punto il conduttore ha comunque continuato a rivolgersi alla Milo, e quindi Marisa Laurito non ci ha visto più: “Allora ce l’hai una domanda per noi o no?”.

Tutto si è fortunatamente risolto tra gli applausi e le risate del pubblico e, dopo l’iniziale defaillance, l’intervista si è conclusa nel migliore dei modi.

In tanti sono curiosi di rivedere le tre “brave ragazze” in tv e si chiedono se il loro show avrà anche una terza edizione.