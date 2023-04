Marin Hinkle, chi è: carriera e vita privata

Marin Hinkle è un’attrice statunitense, nota soprattutto per la serie televisiva “The Marvelous Mrs. Maisel“, dove interpreta Rose, la madre di Midge. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Marin Hinkle: chi è?

Marin Hinkle è nata il 23 marzo del 1966 a Dar er Salaam, in Tanzania. I suoi genitori si sono conosciuti mentre prestavano servizio nei Peace Corps. La famiglia Hinkle si è poi trasferita a Boston quando Marin aveva appena quattro mesi. Sua madre, Margaret, è un giudice della Corte Superiore del Massachusetts mentre suo padre, Rodney, è un insegnante di scuola in pensione. Ha un fratello di quattro anni più piccolo di nome Mark. Marin è alta un metro e sessantacinque centimetri e ha i capelli e gli occhi castani. Fin da piccola sognava di fare la ballerina, quando però aveva 16 anni un’infortunio alla caviglia ha posto fine al suo sogno. ha cos’ deciso di dedicarsi alla recitazione. I suoi genitori l’hanno sostenuta in ciò ma anche incoraggiata a prendere una laurea nel caso la carriera di attrice non fosse andata come sperava. Marin Hinkle si è così laureata alla Brown University, per poi iscriversi alla New York University, dove ha dichiarato di non essere stata particolarmente brava durante i corsi di recitazione.

Marin Hinkle: la carriera

I primi successi Marin Hinkle li ha ottenuti recitando al teatro di New York, con “Elettra” e “The Tempest”. Diverse invece le pellicole cinematografiche alle quali ha preso parte, come “Angie – Una donna tutta sola”, “Frequency – Il futuro è in ascolto“, “Indagini sporche“, “Mi chiamo Sam“, “Rails & Ties – Rotaie e legami“, “Quarantena“, “Disastro a Hollywood” e soprattutto “Jumanji -Benvenuti nella giungla” e “Jumanji: The Next Level“, con Dwayne Johnson, dove interpretava Janice, la madre di Spencer (Alex Wolff).

Marin Hinkle è soprattutto nota per le serie televisive, a cominciare da “Law & Order – I due volti della giustizia”, dove ha recitato per cinque episodi, mentre è indimenticabile la sua interpretazione di Judith Harper-Melnick nella serie televisiva “Two and Half Man” (Due uomini e mezzo). Marin Hinkle è poi apparsa in una puntata di “E.R. – Medici in prima linea“, in una del “Dottor House – Medical Division” e in una di “Grey’s Anatomy“. Altre serie televisive in cui ha recitato sono “Senza traccia“, “Deception“, “Ancora una volta” e “Homeland -Caccia alla spia“. Marin Hinkle è anche colei che interpreta Rose, la madre di Miriam Midge Maisel (Rachel Brosnahan) nella pluripremiata serie televisiva “The Marvelous Mrs. Maisel“, la cui quinta e ultima stagione sarà disponibile dal 14 aprile sulla piattaforma streaming di Prime Video.

Marin Hinkle: vita privata

Marin Hinkle è sposata dal 1998 con l’avvocato e attore americano Randal Sommer. I due si sono conosciuti nel 1992, quando Sommer ha diretto la Hinkle in un opera teatrale a New York. La coppia ha un figlio.

Se volete saperne di più su Marin Hinkle potete seguirla sul suo profilo Instagram ufficiale, che a oggi vanta quasi 22mila follower, anche se i post presenti sul suo profilo sono davvero pochi.