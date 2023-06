Maria Sofia Federico, nota influencer femminista, è da poco entrata a fare parte della Rocco Siffredi Academy. Eppure, stando alle dichiarazioni sia di lei, sia del noto porno-attore e regista, pare ci sia un accordo proprio tra Siffredi e il padre della giovane ragazza. Scopriamo di che cosa si tratta e quanto guadagnerebbe l’influencer per questa nuova esperienza.

Maria Sofia Federico, l’accordo tra il padre e Rocco Siffredi: quanto guadagna la ragazza?

L’ex partecipante de Il Collegio, Maria Sofia Federico, è di nuovo tornata al centro del dibattito online. L’influencer, infatti, ha dichiarato pubblicamente di essere stata ammessa alla Rocco Siffredi Academy, definita la prima vera Università del Porno ideata da Rocco Siffredi in persona.

L’influencer non ha nascosto l’emozione per la notizia, chiaramente finita nel mirino delle persone che già la criticavano prima.

Ad ogni modo, in tempi molto recenti è emerso un nuovo dettaglio, confermato in seguito sia dalla stessa Maria Sofia Federico, sia da Rocco Siffredi. A quanto pare tra il porno-attore e il padre della giovane ragazza ci sarebbe un accordo. Secondo quest’ultimo, infatti, Federico non può registrare video ed è stata lei stessa a commentare il fatto in diretta radiofonica a La Zanzara: «I video non li posso girare perché c’è stato un accordo tra mio padre e Rocco Siffredi. Ho preso una fregatura tremenda perché arriveranno tre attori e non posso farci nulla per colpa di mio padre», così avrebbe commentato la situazione l’influencer e sex worker.

Il padre di Maria Sofia Federico avrebbe inoltre supplicato Siffredi di non farle girare nulla, e il regista avrebbe acconsentito. L’influencer, però, non sembra essere molto d’accordo sulla questione e sta facendo di tutto per modificare le carte in tavola.

Per quanto riguarda invece i guadagni della giovane influencer, è stato proprio il padre a raccontare pubblicamente le cifre, sempre in diretta a La Zanzara. Nel corso dell’intervista effettuata da Cruciani, infatti, l’uomo avrebbe dichiarato: «Siamo oltre gli 80 mila euro», una cifra niente male considerando che Maria Sofia Federico ha solamente 18 anni. Il padre però non è convinto che sua figlia lo faccia realmente perché le piace l’ambito, ma forse è spinta soprattutto dal guadagno ingente.

Maria Sofia Federico: attivista, influencer e sex worker

La giovane Maria Sofia Federico si è fatta conoscere a Il Collegio, programma che fondamentalmente l’ha fatta conoscere al grande pubblico. Da sempre attivista e super rivoluzionaria, sui social media si batte sempre per i diritti delle donne e cerca sempre di sensibilizzare a temi ancora troppo legati a tabù e pregiudizi. Nel mese di febbraio 2023 l’influencer decide di sbarcare sul noto sito “bianco e azzurro”, Only Fans, e di cominciare così una nuova carriera come sex worker. Spesso criticata, giudicata e spesso al centro di grandi polemiche social, Maria Sofia Federico non si lascia abbattere e va avanti dritta per la sua strada. Arriva per ultima la possibilità di entrare a fare parte della Rocco Siffredi Academy. Insomma, per la giovane Federico si prospetta una carriera nel porno o è si tratta solo di una parentesi di vita?