Il Collegio 6 è in dirittura di arrivo: avrà inizio martedì 26 ottobre e proseguirà ogni settimana nella stessa giornata e sempre in prima serata. Maria Sofia Pia Federico è una delle studentesse che fanno parte del cast de Il Collegio 6: scopriamo chi è.

Chi è Maria Sofia Pia

Maria Sofia Pia è nata a Valmontone e ha 16 anni. Capelli scuri e lunghissimi, è molto determinata e non vuole nascondere questo lato del suo carattere, anzi, lo sottolinea in modo molto forte.

Si sente molto diversa, non soltanto dalle ragazze e dai ragazzi della sua età, ma da tutti, soprattutto perché ha molti interessi e ha un forte impegno in ambito anche sociale. Maria Sofia Pia, infatti, ha idee chiarissime su quello che vuole e su quello che non vuole.

E’ già molto attiva con una sua pagina in cui si occupa di tematiche importanti, come i diritti umani, le problematiche della comunità Lgbt e tanto altro che fa riferimento ai temi più impegnativi della nostra società.

Di lei colpisce la determinazione e quello che dice di voler fare nella sua vita non è, certo, una cosa di poco conto. Afferma con assoluta sicurezza, infatti, che è convinta di cambiare il mondo.

Maria Sofia Pia e Il Collegio

Come sarà e che cosa le porterà la sua esperienza all’interno de Il Collegio? Sicuramente in quel contesto potrà mettere in mostra anche la sua preparazione e la sua cultura scolastica. Maria Sofia Pia, infatti, sta addirittura scrivendo un trattato filosofico e in cui dice di affrontare tre importanti argomenti: la libertà, l’arte e l’infinito, quelli che, secondo lei, porteranno, appunto, al miglioramento della condizione umana.

I suoi genitori sono, naturalmente, molto orgogliosi e molto ammirati da questa sua personalità così forte e sicura, così tanto determinata, ma che le porta anche qualche difetto.

Quello di cui avrebbe bisogno, infatti, dice suo padre, è di essere forse più elastica e di riuscire ad accettare le opinioni degli altri.

La sua rigidità e la convinzione di essere sempre nel giusto le porteranno dei problemi nel rapporto con gli altri studenti? E come reagirà alle regole che dovrà seguire, come tutti, una volta che sarà all’interno del collegio?

