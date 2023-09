L’attesa è finalmente finita: l’amatissima serie che ha letteralmente conquistato il pubblico italiano sta per tornare. Mare Fuori 4 è pronto è farci emozionare con nuovi episodi, nuove storie e nuovi personaggi. Scopriamo insieme la data di uscita ufficiale della quarta stagione.

Mare Fuori 4: svelata la data di uscita su RaiPlay

A svelare la data di uscita di Mare Fuori 4 è stata proprio la piattaforma streaming sui suoi canali social. Rai Play ha comunicato che i nuovi episodi dell’amatissima serie sono in programma per i primi di febbraio 2024 e saranno divisi in due parti. Nella prima settimana di febbraio saranno rese disponibili le prime 6 puntate, dopodiché ci sarà una breve pausa dovuta alla messa in onda del Festival di Sanremo 2024. Una volta terminata la celebre kermesse musicale, saranno trasmesse le ultime 6 puntate della quarta stagione. Proprio come la terza stagione, dopo aver reso disponibile la serie tv in streaming, sarà possibile vederla anche in prima serata su Rai 2. Le riprese della quarta stagione sono iniziate alla fine di maggio 2023 e si sono concluse recentemente.

Mare Fuori 4: trama e anticipazioni

Come tutti sappiamo, Mare Fuori narra le vicende dei detenuti e del personale dell’IPM (istituto penitenziario minorile) di Napoli, ispirato al carcere di Nisida. Un mix di emozioni con storie d’amore travolgenti, amicizie, storie con un passato difficile e molto altro. Ma cosa ci riserveranno i nuovi episodi? Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni, al centro della quarta stagione ci sarà la storia d’amore tra Rosa e Carmine e la vendetta di Edoardo Conte. Inoltre, il dirigente di Rai Fiction Michele Zatta ha rivelato che nei nuovi episodi avranno un chiaro riferimento al Festival di Sanremo 2024.

Mare Fuori 4: cast completo e new entry

L’amatissima serie tv italiana è prodotta da Rai Fiction e Picomedia, con la regia di Ivan Silvestrini. Nella quarta stagione sarà presente Ciro Ricci, interpretato da Giacomo Giorgio. Il personaggio di Filippo Ferrari invece, O Chiattillo, ci sarà ma solo in forma epistolare, a causa del suo trasferimento all’Istituto Penale per minorenni Cesare Beccaria di Milano. Nei nuovi episodi ritornerà in qualche flashback anche Nicolò Galasso, nelle vesti di O Pirucchio. Immancabili poi il Comandate Massimo (Carmine Recano), Rosa Ricci (Maria Esposito), Edoardo Conte (Matteo Paolillo), Pino (Artem Tkachuk), Gianni Cardiotrap (Domenico Cuomo)., Cucciolo (Francesco Panarella), Milos (Antonio D’Aquino). La quarta stagione vedrà l’addio di tanti altri personaggi, come Nicolas Maupas, Valentina Romani e Carolina Crescentini, che nella serie interpreta la celebre direttrice. A sostituirla arriverà probabilmente ci sarà Lucrezia Guidone, nel ruolo di Sofia Durante, la nuova direttrice del carcere minorile.