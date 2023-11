Margot Robbie non abbandona la moda Barbiecore. Eccola in pigiama rosa confetto. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Margot Robbie veste (ancora) i panni di Barbie, ma questa volta in pigiama

Margot Robbie è l’attrice e produttrice cinematografica australiana protagonista di uno dei film più visti al cinema la scorsa estate, ovvero “Barbie”. Il film è stato diretto dalla regista Greta Gerwin e narra proprio la storia di Barbie. Interpretando la bambola protagonista dell’infanzia di tante di noi, Margot ha raggiunto un successo enorme. Accanto a lei nel film, nei panni di Ken, abbiamo visto l’attore statunitense Ryan Gosling. Negli ultimi tempi, l’attrice australiana Margot Robbie sembrava aver ormai “dimenticato” l’universo Barbie e la tendenza Barbiecore, invece eccola presentarsi a un evento speciale Q&A di Warner Bros con un outfit davvero inaspettato. Margot infatti ultimamente l’avevamo spesso vista vestita con abiti di colore scuro, invece durante questo evento ha davvero stupido tutti indossando un pigiama rosa arricchito da orli piumati del marchio ucraino Sleeper. A completare l’outfit un paio di mules ai piedi, anch’esse rigorosamente rosa, firmate Manolo Blahnik, abbinate allo smalto anch’esso ovviamente rosa. Infine immancabile una borsetta dello stesso colore, firmata Bottega Veneta. Insomma Margot Robbie è tornata quindi nei panni di Barbie e anche questa volta ci è riuscita in maniera davvero impeccabile.

La tendenza Barbiecore non è ancora finita

Il film “Barbie” è stato davvero un fenomeno mondiale che ha conquistato un pò tutti. Dall’annuncio del film è scattata ufficialmente la tendenza Barbiecore, ovvero il vestirsi di rosa, per copiare l’amatissima bambola che tante di noi hanno avuto quando erano piccole. Con Barbiecore si intente proprio l’estetica girly ispirata a Barbie, che suggerisce di vestirsi in total pink, dalla testa ai piedi, senza dimenticare anche gli accessori. Barbie è quindi diventata una icona di stile e vestirsi come lei è super cool. Sono state tante le celebrities che hanno seguito la tendenza Barbiecore, sfoggiando abiti rosa super cool. La scorsa estate il rosa è stato il colore più indossato, per una tendenza che ha davvero contagiato tantissime donne. Il film di Greta Grewing è stato molto importante, perché ha contribuito a rileggere la storia di una icona in una chiava completamente diversa. Un tempo infatti essere definite Barbie non era affatto un complimento. Ora le cose sono cambiate, e Barbie viene finalmente vista in maniera diversa. Vestirsi come Barbie quindi è sinonimo di femminilità, forza e indipendenza. Oltre ai vestiti, c’è stato un vero e proprio boom di accessori Barbiecore: borsette, occhiali a forma di cuore, guanti, collane con maxi ciondoli. Nonostante siano passati diversi mesi dall’uscita del film al cinema, ancora oggi ci sono tante donne che continuano a vestirsi come Barbie, per una tendenza che difficilmente passerà presto.

