Chi sono le celebrities che hanno deciso di seguire la moda di non depilarsi le ascelle? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Moda ascelle non depilate: le celebrities che scelgono il look naturale

Nel mondo dello spettacolo, le celebrities svolgono un ruolo significato nel ridefinire gli standard estetici in continua evoluzione. Una tendenza che ha catturato l’attenzione di molte star è proprio quella di non depilare le ascelle, sfidando i tradizionali canoni di bellezza imposti dalla società. Scelta che, molto spesso, ha contribuito a generare dibattiti e polemiche. Ma le nostre celebs continuano a sfoggiare il loro look naturale più fiere ed entusiaste che mai.

Tutte le celebrities che seguono la moda di ascelle non depilate

Qui di seguito vi elenchiamo alcune tra le celebrities che hanno deciso di optare per un look naturale seguendo la moda di ascelle non depilate.

Lourdes Leon Ciccone Impossibile non iniziare dalla figlia di Madonna, Lourdes Leon Ciccone. La giovanissima modella è infatti nota per la sua forte personalità, il suo stile anticonvenzionale e libero.Red carpet, sfilate di moda, eventi pubblici, in ogni occasione il suo segno distintivo sono proprio i peli sotto le ascelle.

Madonna Tale madre tale figlia. Ebbene sì, anche la cantante Madonna molte volte si è mostrata con i peli sotto le ascelle. Ne sono la prova alcuni post sul suo profilo Instagram, dove si mostra completamente al naturale.

Giorgia Soleri Sempre sui social c’è anche Giorgia Soleri, autrice e attivista, nota anche per essere la fidanzata di Damiano David, cantante dei Måneskin.

Paris Jackson Un’altra giovanissima celebs che ha preso posizione contro gli standard estetici è Paris Jackson, figlia di Michael Jackson. L’attrice e cantante 24enne ama mostrarsi al naturale.

Tuttavia, la moda di non depilarsi le ascelle ha conquistato il mondo dello spettacolo da diversi anni. Icone come Sophia Loren, Julia Roberts, Drew Barrymore, Britney Spears, Lady Gaga hanno sfidato gli stereotipi di bellezza adottando un look naturale già agli esordi della loro carriera. Celebrities come loro, infatti, sono diventate simbolo di una tendenza che ancora oggi continua a farsi strada tra le star internazionali. La scelta delle celebrità di non depilarsi ci porta ad una concezione maggiore sulla libertà individuale. Non solo. Un piccolo gesto, una scelta di stile, che spinge ad un’accettazione della diversità e dell’autenticità della bellezza naturale.

