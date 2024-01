Marco Mengoni sarà uno dei co-conduttori della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante ha deciso di rompere il silenzio circa la sua situazione sentimentale. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto.

Marco Mengoni: perché tutti parlano del suo fidanzato?

Manca poco alla 74esima edizione del Festival di Sanremo che vedrà, come gli ultimi anni, sempre Amadeus alla conduzione. Ad affiancarlo ci saranno cinque co-conduttori, uno per ogni serata e tra questi ci sarà anche il vincitore della passata edizione, ovvero il cantante Marco Mengoni. I suoi tanti fan si chiedono da tempo se l’artista sia fidanzato o se invece è ancora single. Marco ha deciso di uscire allo scoperto circa la sua situazione sentimentale. Ecco cosa ha dichiarato nel corso di una intervista per La Repubblica: “L’amore? No, non l’ho trovato. Sto ancora cercando l’amore. Come mai non l’ho trovato? Dipende da un sacco di fattori, ci lavoro con la mia terapeuta, voglio andare a una visione meno assolutistica del mondo. Non sei solo perché lavori tanto, è per un insieme di cose, non c’è un capro espiatorio. Forse è per questo che scrivo canzoni malinconiche. Vorrei innamorarmi tutti i giorni, sentire la botta allo stomaco. Da un pò non provo questa sensazione, il mio ‘emotivogramma’ è piatto. Poi mi abituo a stare solo e sono un solitario: costruisco mobili, curo le piante, vado al cinema e viaggio da solo.” Marco Mengoni quindi al momento non ha nessun fidanzato, ma è ancora single.

Marco Mengoni: “in amore non ho paletti”

Come abbiamo appena visto, Marco Mengoni ha dichiarato di essere single. Il settimanale Chi, qualche tempo fa, lo aveva immortalato in compagnia di un ragazzo che in molti avevano pensato potesse essere il suo fidanzato ma, a quanto pare, non è così. L’ultima storia d’amore conosciuta risale ai tempi di X Factor, quando era fidanzato con Claudia. I due sono stati insieme diversi anni, ma non si conoscono i motivi della rottura. Nel corso di una intervista a Sette del 2019, Mengoni aveva rivelato di non avere paletti in amore. Ecco le sue parole: “noi qui siamo messi meglio di chi ci ha preceduto. La mia generazione è fluida, più aperta in tutti i sensi. Mi dispiace per le persone che ci governano che non si aprono alla natura. Io non contemplo paletti e muri, non mi accorgo della tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna. La mia vita privata è mia, se ti va di sentire la mia gioia, il mio dolore, ti senti i miei dischi. Se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama. Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma no voglio che i miei cari siano massacrati. Io voglio vivere questa vita il meglio possibile. L’unico consiglio che do ai ragazzi come me è: vivete. Domani può succedere tutto.”

