Marco Borcolo Nale è uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island, un volto già conosciuto e apprezzato nel mondo dello spettacolo. Scopriamo insieme qualcosa di più sul questo bellissimo tentatore.

Marco Boscolo Nale, chi è il tentatore? Ex fidanzata, età, altezza e bio

Marco Boscolo Nale è uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island. Si tratta di un volto già conosciuto e apprezzato nel mondo dello spettacolo, che probabilmente molti telespettatori si sono subito ricordati. Il suo nome completo è Marco Boscolo Nale, è nato a Padova nel 1985 e di conseguenza ha 38 anni. È di origini venete ma non si conosce precisamente la sua data di nascita o il suo segno zodiacale. Marco è cresciuto a Sottomarina e a Chioggia, dove continua a vivere anche attualmente. Non è figlio unico e nel 2022 è diventato zio. È un uomo molto legato alla sua famiglia e ha anche lavorato nell’azienda familiare prima di entrare nel mondo dello spettacolo. Per quanto riguarda la sua formazione si sa che è diplomato come geometra e attualmente lavora come modello, attore e volto televisivo.

Dopo le superiori ha collaborato per un po’ di tempo con la sua famiglia, nel ruolo di geometra, ma ha continuato ad inseguire le sue passioni artistiche Ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, vincendoli, come Mister Veneto e Volto più bello d’Italia. Ha anche ottenuto la corona di Mister Europa nel 2013 e nel 2023. Si tratta di vittorie che gli hanno inevitabilmente aperto le porte del mondo della moda e dello spettacolo. Ha iniziato a lavorare come modello e ha preso parte ad alcune fiction televisive e film. È stato anche ospite di Barbara D’Urso nei suoi programmi. Quest’anno per lui è arrivata l’occasione di intraprendere questa nuova emozionante esperienza, ed è diventato un tentatore della nuova edizione di Temptation Island.

Marco Boscolo Nale, chi è il tentatore? Vita privata e curiosità

Sulla vita privata di Marco Boscolo Nale non si hanno moltissimi dettagli, nonostante sia un po’ di tempo che lavora nel mondo dello spettacolo. Il tentatore è molto riservato e difficilmente sono emersi dettagli in più anche sulla sua vita sentimentale. Non si conosce, infatti, neanche l’identità delle ex fidanzate di Marco Boscolo Nale. Quello che è sicuro è che al momento il 38enne non è legato sentimentalmente ad una donna e pare sia in cerca della sua anima gemella. Marco Boscolo Nale non possiede tatuaggi e ha una forte passione per il fitness e il rugby. Ha anche giocato nella squadra del Chioggia. Il suo account Instagram è seguito da oltre 70mila followers, che sicuramente cresceranno durante il reality a cui sta partecipando. Sul suo profilo condivide shooting fotografici e scatti che riguardano il suo lavoro e i suoi momenti di svago e relax.