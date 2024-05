Chiara Mastroianni è una attrice francese, nonché figlia di Marcello Mastroianni. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chiara Mastroianni, chi è: figli, compagno

Chiara Mastroianni è una attrice francese. E’ nata a Parigi il 28 maggio del 1972, ha quindi 51 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Chiara è figlia d’arte, i suoi genitori sono infatti il grande attore italiano Marcello Mastroianni e l’attrice francese Catherine Deneuve. Chiara è cresciuta a Parigi nell’ambiente artistico dei genitori, il suo debutto sul set infatti è avvenuto molto presto, quando aveva appena 7 anni, nel film “A noi due”, recitava anche la madre. Nel 1994 Chiara ha ricevuto la sua prima nomination ai Premi César, per la sua interpretazione nel film “Ma saison préferéè” di Andrè Téchiné. Tanti i film nei quali l’abbiamo vista recitare nel corso della sua carriera di attrice, come per esempio “Il tempo ritrovato”, “La lettera”, “Carnages”, “Le parole di mio padre”, “Tutti i ricordi di Claire”, “La ragazza con il braccialetto” e “I figli degli altri”. Nel 2004 è uscito l’album “Home”, che Chiara ha composto con Benjamin Biolay. Nel 2016, inoltre, ha fatto parte della giuria della 73esima edizione del Festival di Venezia. Nel 2019 Chiara Mastroianni ha vinto il Premio come miglior attrice nella sezione Un Certain Regard, per il suo ruolo nel film “Chambre 212″ di Christophe Honorè. La Mastroianni è stata anche spesso testimonial di importante Maison di moda. Nel 2023 è stata invece la madrina della 76esima edizione del Festival di Cannes. Per quanto invece riguarda la sua vita privata, non si hanno molte notizie. Per diversi anni è stata fidanzata con l’attore spagnolo Benicio Del Toro, dopo di che è stata con lo scultore Pierre Torreton, da cui, nel 1996, ha avuto un figlio, Milo. Nel 2002 Chiara Mastroianni ha sposato il cantante Benjamin Biolay, dal quale ha avuto una figlia, Anna. La coppia ha divorziato nel 2015. Al momento pare cha Chiara sia single. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo di Instagram che a oggi a quasi 13mila follower.

Chiara Mastroianni: a Cannes con “Marcello mio”

E’ in corso la 77esima edizione del Festival di Cannes e, tra i film in concorso, troviamo anche “Marcello mio” di Christophe Honoré, un film omaggio al grande attore italiano Marcello Mastroianni a cento anni dalla sua nascita. Protagonista del film è ovviamente la figlia di Marcello, ovvero Chiara, che nel film decide di riportare in vita il padre attraverso di lei. Si farà infatti chiamare Marcello, si vestirà come un uomo e insisterà sul fatto che d’ora in avanti deve essere vista come un attore. Nel cast anche Catherine Deneuve. Proprio ieri, 21 maggio 2024, madre e figlia hanno sfilato sul red carpet del Festival di Cannes.

