Per la prima volta dopo 21 anni dalla loro felice unione, Mara Venier e Nicola Carraro si sono trovati a festeggiare il loro compleanno distanti e la famosa conduttrice ha voluto dedicare un tenero messaggio a suo marito.

Mara Venier e Nicola Carraro: il compleanno

Nicola Carraro sta festeggiando il suo 80esimo compleanno a Santo Domingo ma purtroppo, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus, lui e la conduttrice Mara Venier non hanno potuto trascorrere insieme questa speciale giornata. A svelarlo è stata la stessa conduttrice che, attraverso i social, ha voluto dedicare un tenero messaggio al marito.

“Amore mio grande, dopo 21 anni è la prima volta che non siamo assieme il giorno del tuo compleanno… Ho cercato di raggiungerti a Santo Domingo anche solo per un giorno ma tutto è complicato con questo Covid maledetto…..

sono con te amore e quando tornerai faremo una bellissima festa!!! Auguri amore mio.. Sei l’ottantenne piu figo del mondo”, ha scritto la conduttrice nel suo post via social.

L’amore e il Covid

Già negli scorsi anni Mara Venier si era lamentata pubblicamente per le difficoltà da lei riscontrare a causa dell’emergenza Coronavirus. Nel 2019 suo marito Nicola Carraro aveva subìto un delicato intervento al cuore e così la conduttrice, per paura di contagiarlo, aveva deciso di dormire in una stanza separata dalla sua.

I due sono più uniti e felici che mai e spesso sui social Mara Venier dedica i suoi pensieri e i suoi messaggi d’amore a Nicola Carraro.

Il compleanno

In tanti sui social hanno inviato i loro messaggi d’auguri a Nicola Carraro. Al momento non è chiaro quando lui e Mara Venier potranno finalmente riabbracciarsi, quel che è certo è che la conduttrice sia impaziente di poter finalmente rivedere il marito e recuperare insieme a lui i festeggiamenti per il suo 80esimo compleanno.