Dalle prime esperienze in casa discografica alla scoperta dei talenti della musica italiana come Gianna Nannini e Mango: la carriera di Mara Maionchi, conduttrice e giudice di X Factor e Italia’s Got Talent.

Chi è Mara Maionchi

La produttrice discografica Mara Maionchi è nata a Bologna il 22 aprile 1941.

Ben presto abbandona la scuola, dichiarando poi di non essere stata una studentessa eccellente. Inizia quindi a fare svariate esperienze lavorative, tra le quali in una società di antiparassitari e una ditta di spedizioni. Nel 1967 inizia a lavorare nel mondo della discografia, precisamente per l’etichetta Ariston Records. Qui lavora, tra gli altri, con artisti del calibro di Ornella Vanoni e Mino Reitano. Due anni dopo Mara passa a lavorare in qualità di addetto stampa per la casa discografica Numero Uno, fondata da Lucio Battisti e Mogol.

Durante la sua carriera da produttrice discografica ha lavorato per importanti etichette ed ha scoperto veri talenti della musica italiana: Gianna Nannini e Mango tra gli altri. Inoltre ha lavorato al fianco di Mia Martini, Fabrizio De Andrè e Umberto Tozzi, contribuendo al successo della loro carriera.

La vita di Mara Maionchi non è solo musica e discografia. La Maionchi infatti è diventata negli anni anche un noto personaggio televisivo. È stata giudice nel programma televisivo X Factor, ospite fissa del talent Amici di Maria De Filippi, ha fatto parte della giuria di Italia’s Got Talent e ha condotto il programma LOL – Chi ride è fuori.

Vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1976 Mara Maionchi convola a nozze con il paroliere e produttore discografico Alberto Salerno, figlio di Nicola Salerno. Insieme hanno avuto due figlie: la primogenita Giulia è nata nel 1977 mentre la seconda, Camilla, è venuta al mondo nel 1981. La Maionchi ha tre nipotini: Nicolò, Mirtilla e Margherita.