I Maneskin trionfano agli Mtv European Music Awards 2023: look e outfit della rock band

I Maneskin, la rock band italiana ormai famosa in tutto il mondo, ha vinto ancora. Sono loro infatti ad aver trionfato ai Mtv European Music Awards 2023, battendo nomi altisonanti del rock. La band italiana ha ottenuto ben due riconoscimenti: per la categoria Best Rock e per la categoria Best Italian Act. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si sono aggiudicati il primo premio battendo nomi come i Metallica, i Red Hot Chili Pepper, i The Killers, gli Artic Monkeys e i Foo Fighters. Per aggiudicarsi il Best Italian Act hanno avuto la meglio su Annalisa, Elodie, Lazza e i The Colors. I Maneskin si sono così aggiudicati due delle quattro categorie per le quali avevano ricevuto una candidatura, confermandosi ancora una delle band più importanti al mondo. L’evento di premiazione, che avrebbe dovuto svolgersi a Parigi, è stato però annullato per quello che sta accadendo in Medio Oriente. L’annullamento è stato comunicato dagli stessi organizzatori: “dati gli eventi mondiali in rapida evoluzione, abbiamo deciso di non procedere con gli MTV EMAs 2023 per un eccesso di cautela nei confronti delle migliaia di dipendenti, membri della troupe, artisti, fan e partner che viaggiano da ogni parte del mondo per realizzare lo show. Gli MTV EMas sono una celebrazione annuale della musica globale. Considerando gli eventi devastanti in corso in Israele e Gaza, questo non sembra essere un momento adatto per una celebrazione globale. Con migliaia di vite già perse, è un momento di lutto. Non vediamo l’ora di ospitare nuovamente gli Mtv Emas nel novembre del 2024.”

Una scelta condivisibile quella degli organizzatori dell’evento, appuntamento quindi per il prossimo anno.

Mtv European Music Awards 2023: tutti i vincitori

Come abbiamo appena visto, la rock band italiana dei Maneskin, con Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, ha trionfato vincendo ben due categorie, ovvero la Best Rock e la Best Italian Act. Ma, chi sono stati gli altri vincitori? Innanzitutto da segnalare i tre premi vinti dall’inarrestabile Taylor Swift, la quale è riuscita appunto ad aggiudicarsi ben tre delle sette categorie per la quale era stata candidata, ovvero Best Artist, Best Live e Best Video. Vediamo adesso insieme tutti gli altri vincitori agli Mtv EMAs 2023:

Best Afrobeats: Rema

Best Alternative: Lana del Ray

Best Collaboration: Karol G e Shakira

Best Electronic: David Guetta

Best Hip Hop : Nicki Minaj

Best K-Pop: Jung Kook

Best Latin: Anitta

Best New: Peso Pluma

Best Pop: Billie Eilish

Best Push: Tomorrow X Togheter

Best R&B: Chris Brown

Best Song: Jong Kook Feat. Latto

Questi quindi sono tutti i vincitori degli Mtv EMAs 2023, appuntamento per il prossimo anno sperando ci siano ancora artisti italiani tra i vincitori!

