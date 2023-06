Ormai farsi vedere completamente struccate è quasi impossibile, specialmente sui social media. Sebbene l’ultimo periodo insista molto sulla body positivity e sulla bellezza naturale senza filtri, è difficile riuscire a lasciarsi andare sui social e sentirsi a proprio agio anche senza trucco. Vediamo allora 10 celebrità completamente struccate: come sono con e senza trucco?

Makeup, vip con e senza trucco a confronto: 10 celeb al naturale

Essere donne significa anche essere sottoposte a un maggiore stress mediatico, specialmente quando si è delle celebrità. Abituate a rincorrere l’aspetto perfetto, la forma perfetta, il trucco perfetto e i capelli perfetti, alle celebrità capita spesso di sentire il peso del “farsi vedere al naturale“. Quante volte capita di vedere fotografie di paparazzi in cui le vip tendono a coprirsi il volto? Questo è simbolo di una insicurezza di fondo che colpisce indistintamente la maggior parte della popolazione, ma le celeb soprattutto. Essendo sempre al top e mostrandosi davanti allo smartphone, alla telecamera e ai riflettori il 99,9% delle volte con il trucco, diventa difficile riuscire a mostrarsi al naturale. Alcune di queste, però, cercano di buttare giù tale insicurezza per invitare tutte a sentirsi bene anche da struccate.

Si parte con Melissa Satta: la showgirl e conduttrice, oggettivamente bellissima, raramente si mostra senza makeup. Quando esce per fare sport o quando decide di fare video tutorial di make-up, però, il trucco, appunto, non c’è. C’è da dire che anche al naturale Melissa Satta è oggettivamente stupenda, ma le critiche sono sempre pronte a colpire.

Emma Marrone è un’altra fan dei look naturali: spesso e volentieri la cantante pubblica sul suo Instagram selfie completamente struccata e il risultato è sempre ottimo. Sostenitrice della body positivity e della self confidence, Emma Marrone non ha paura di mostrarsi per quella che è.

Sulla scia italiana troviamo anche

Elisa Toffoli. Voce stupenda e carisma da vendere, la cantante ha più volte pubblicato scatti in cui si mostra ai suoi fan priva di trucco: effetto naturale e bellezza confermata. Il trucco migliora e dà luce, ma la naturalezza del mostrarsi a proprio agio batte tutto.

Miriam Leone incanta sempre con la sua estrema bellezza, spesso e volentieri lasciata al naturale. Ama postare foto di prima mattina senza un velo di trucco e ama condividere scatti estrapolati dalla sua vita quotidiana, anche quando non è sotto i riflettori. Anche da struccata, l’attrice ed ex Miss Italia, riesce sempre a fare innamorare.

Rimanendo in Italia troviamo anche Elena Santarelli. La showgirl, anche senza make-up, appare raggiante e bellissima, proprio come dimostra la foto da lei pubblicata qualche tempo indietro sul suo Instagram.

L’Italia si chiude con Anna Falchi, celebre volto della televisione italiana. Bellissima anche da struccata, l’attrice e conduttrice svela il suo volto al naturale senza troppa paura.

Spostandoci dall’Italia, impossibile non citare Cara Delevingne. Spesso al centro di commenti per la sua salute e per il suo aspetto estetico, la supermodella non ha paura di farsi vedere al naturale. Sul web, infatti, sono a centinaia le foto che la ritraggono senza make-up, ma sotto quell’aspetto spesso spento e “pallido”, si nasconde una vera guerriera. La bellezza, poi, resta oggettiva.

Anche Adele è spesso finita al centro di polemiche riguardanti il suo aspetto fisico, ma ora che la cantante ha finalmente trovato la pace tanto desiderata, mostrarsi senza trucco non è poi così complesso come sembrava.

Infine, ma non per importanza, Jennifer Lopez e Katie Holmes. Da una parte una grande cantante, dall’altra una grande attrice. Entrambe si sono mostrate struccate in più occasioni: senza trucco o con il trucco, è sempre l’anima che conta.