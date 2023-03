Il docu-film dedicato a Mahmood e intitolato proprio con il suo nome, ha ricevuto un prestigiosissimo premio. Si tratta del Filming Italy Los Angeles Award e la soddisfazione per un tale traguardo è enorme.

Mahmood: il documentario sul cantante è su Prime Video

La piattaforma collegata al servizio Prime di Amazon, chiamata appunto Prime Video, dal 15 novembre 2022 accoglie il documentario dedicato al cantante due volte vincitore di Sanremo, Mahmood. Il titolo del docu-film è proprio quello del cantante (all’anagrafe è Alessandro Mahmoud) e racconta la vita del cantante in ogni sua sfumatura più intima e inedita.

Di che cosa parla il docu-film Mahmood?

Il film su uno dei cantanti più influenti del panorama musicale italiano ne esplora la vita, tra attimi pubblici e racconti più inediti. In Mahmood, infatti, lo spettatore si ritrova a essere coinvolto quasi visceralmente alle vicende del cantante. Si toccano temi come la famiglia, gli amici, l’amore e tutte le persone a lui vicine per quanto riguarda la musica (colleghi, collaboratori etc.).

All’interno del docu-film, la musica rimane ovviamente l’elemento portante: la sua voce, unica e iconica, fa da colonna sonora al contenuto.

Mahmood è diretto da Giorgio Testi e scritto da Virginia W. Ricci. Le parole del regista nei confronti del noto cantante sono state:

Alessandro è una persona molto socievole ma che non si apre facilmente su temi intimi e personali: quelli li mette nelle sue canzoni. Anche nelle interviste c’è bisogno di tempo, devi guadagnarti la sua fiducia. Abbiamo avuto modo di fotografare da vicino lo splendido rapporto che Alessandro ha con sua mamma Anna, assoluta co-protagonista di questo film. Alessandro mette nei suoi testi tante cose che nella vita di tutti i giorni fa fatica a comunicare; per questo molto spesso ho optato per un approccio di ripresa molto intimo durante le parti live, non di rado in piano sequenza, come se quei brani, in quel momento fossero uno speech, piuttosto che una performance.

Dove vedere Mahmood?

Il docu-film Mahmood è disponibile su Prime Video dal 15 novembre 2022, data ufficiale di uscita del contenuto. Per potere visionare senza problemi il documentario, dunque, l’utente avrà bisogno di effettuare l’iscrizione al servizio Prime di Amazon. Quest’ultima oltre a offrire numerosi vantaggi sugli acquisti Amazon, dà anche la possibilità di accedere a una biblioteca virtuale ricca di film, serie e così via.

La durata del documentario è pari a 90 minuti.

Il documentario vince un prestigioso premio a Los Angeles

Mahmood è il vincitore del Filming Italy Los Angeles Best Docu-Film Award. Il documentario sul cantante ha ricevuto il premio prestigioso in California. Mahmood, dopo avere vinto due volte il Festival di Sanremo ed essere tornato su quel palco insieme al collega e amico Blanco nell’edizione del 2023, adesso si porta a casa un nuovo premio. Un vero protagonista, un vero artista completo, una voce che anche all’estero è conosciuta e riconosciuta in mezzo a milioni.

Mahmood ha festeggiato il nuovo traguardo pubblicando diverse fotografie e storie sul suo profilo Instagram e le reazioni del pubblico non potevano che essere di felicità.