Le aspettative su Blanco e Mahmood all’Eurovision 2022 erano molto alte. Nonostante questo, i due cantanti non sono riusciti a raggiungere il podio e sono arrivati sesti nella gara. Per quale motivo?

Eurovision 2022, Blanco e Mahmood sono arrivati sesti

Il sogno di vedere l’Italia sul podio dell’Eurovision Song Contest 2022, dopo la vittoria dell’edizione 2021 dei Maneskin, con Zitti e Buoni, si è sfumato. Le aspettative su Mahmood e Blanco, con la loro Brividi, erano molto alte e in tanti pensavano ad una seconda vittoria italiana. Il brano ha superato qualisiasi altra canzone in italiano nella storia della musica, su Spotify Global, dove è arrivata quinta tra le canzoni più ascoltate del mondo.

Nonostante questo, i favoriti alla vittoria dell’Eurovision 2022 si sono classificati sesti. L’Ucraina ha confermato quanto scommesso dai bookmakers, vincendo la kermesse. Tantissime persone si stanno ponendo una domanda: per quale motivo l’Italia non è arrivata sul podio?

Perché Blanco e Mahmood non hanno vinto?

L’Italia, come da regolamento dell’Eurovision Song Contest 2022, non poteva votare per se stessa, per cui Blanco e Mahmood non hanno potuto godere del grande successo avuto in Italia.

Al televoto dei Paesi stranieri competitor, si sono sommati i voti delle giurie tecniche straniere, che si sono basate su criteri molto rigorosi: la capacità vocale del cantante, la performance sul palco, la composizione e l’originalità della canzone e l’impressione generale dell’esibizione. Sui social ci sono tanti commenti diversi sull’esibizione finale di Blanco e Mahmood. In molti hanno fatto notare che i due hanno eseguito la migliore performance vocale mai registrata, ma che la loro performance non ha avuto elementi a sorpresa, come scenografie, coreografie, ballerini, rispetto agli altri Paesi. A penalizzare l’Italia potrebbe anche essere stato il taglio apportato alla durata della canzone, che per regolamento deve essere al massimo di 3 minuti.

La polemica per la vittoria dell’Ucraina

La classifica è la seguente:

Ucraina – 631 punti Inghilterra – 466 punti Spagna – 459 punti Svezia – 438 punti Serbia – 312 punti Italia – 268 punti

Un verdetto che ha subito scatenato la polemica sui social. Molti telespettatori hanno accusato l’Eurovision di essersi rivelata una manifestazione politica, che ha favorito l’Ucraina. In realtà le giurie tecniche hanno premiato la canzone più originale, con un testo dedicato ad una madre, che per molti ascoltatori può essere interpretata come inno alla madre-patria in guerra.