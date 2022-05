Eurovision 2022, in quali serate si esibiscono Mahmood e Blanco e come si svolgerà l’evento musicale ospitato al Pala Alpitour di Torino?

Eurovision 2022, in quali serate si esibiscono Mahmood e Blanco?

Con la vittoria di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco sono i rappresentati ufficiali dell’Italia all’Eurovision 2022 che, dopo la vittoria dei Maneskin dello scorso anno, si terrà al Pala Alpitour di Torni tra martedì 10 e sabato 14 maggio.

L’evento, condotto da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika, vedrà il ritorno della band romana vincitrice dell’edizione 2021 con il brano Zitti e Buoni.

In questo contesto, quindi, quando si esibiranno Mahmood e Blanco con Brividi?

Per quanto riguarda l’Eurovision Song Contest, l’Italia è uno dei paesi fondatori dell’evento e figura, insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, nei cosiddetti Paesi Big Five. Questi Paesi hanno accesso diretto alla finale.

Allo stesso modo, anche lo Stato che ospita l’ESC accede in modo diretto alla finalissima.

Alla luce di simili osservazioni, Mahmood e Blanco si esibiranno per la prima volta all’Eurovision 2022 con Brividi nella serata di sabato 14 maggio. Secondo la scaletta della finale, il duo si esibirà come nono Paese in gara. La posizione in lineup viene sorteggiata esclusivamente per il Paese ospitante al fine di evitare eventuali favoritismi.

La scaletta definitiva con i 25 artisti in finale verrà diffusa soltanto dopo la seconda semifinale che decreterà in modo ufficiale quali saranno i Paesi qualificati.

Mahmood e Blanco ospiti di Mara Venier a Domenica In, gaffe sull’Eurovision: “Quando cantate?”

Nel pomeriggio di Domenica In, Mahmood e Blanco sono stati ospiti di Mara Venier in collegamento video. In questa circostanza, la conduttrice ha dato origine a una clamorosa gaffe legata all’Eurovision.

Mara Venier, infatti, ha chiesto ai due cantanti: “Raccontatemi un po’ come funziona perché tanti come me non hanno capito. Quando vi esibite?”.

Mentre in studio, in tanti suggerivano le data del 10 e del 12, i due vincitori di Sanremo 2022 non hanno risposto con prontezza alla conduttrice. Al contrario sono apparsi particolarmente spaesati e si sono rivolti agli assistenti che avevano accanto, domandando: “Ma quando ci esibiamo?”.

Non ricevendo alcuna risposta, Mara Venier si è affrettata a togliere dall’imbarazzo i due artisti e a chiudere il collegamento, esclamando: “Vabbè, ce lo faranno sapere, dai!”.