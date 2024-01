Maglioni natalizi: i più divertenti per le feste

I maglioni natalizi sono rappresentati con led, lucine, ma anche simboli delle festività per vivere in allegria questi giorni.

Con il Natale in avvicinamento, scatta in molti la voglia e il desiderio di indossare qualcosa che richiami il periodo. E cosa c’è di meglio dei maglioni natalizi che si possono indossare per tutto il mese di dicembre per catturare l’attenzione? Scopriamo insieme i modelli migliori per le feste e come indossarli in questi giorni.

Maglioni natalizi

Sono un capo molto apprezzato e amato da tutti, sia grandi che piccini. I maglioni natalizi, poi con il loro stile e stampa, sono sicuramente l’ideale da indossare non solo durante le festività di Natale, appunto, ma adatti anche per tutto il mese di dicembre. Si possono inoltre indossare per uscire con le amiche, fare shopping o semplicemente accogliere gli ospiti.

Inoltre non è davvero Natale se non si indossa un maglione del genere dal momento che sono anche molto buffi e divertenti, quindi adatti per entrare nel mood delle festività. Sono anche da considerarsi un bel regalo da fare a Natale in quanto molto originali, soprattutto per coloro che brancolano nel buio e non hanno idea di quale pensiero donare.

Sono sicuramente molto buffi e i maglioni natalizi sono stati sdoganati per la prima volta nel film Il diario di Bridget Jones dove a indossarli era Colin Firth, alias Mr Darcy. Una scelta non particolarmente apprezzata e amata in quel periodo in quanto non sono mai stati rienuti un capo cool da indossare.

Oggi, i christmas ugly sweater, ovvero maglioni natalizi, hanno acquisito una fama completamente diversa al punto da indossarli con divertimento e spensieratezza. Oggi sono diventati una vera e propria tradizione al punto che li indossano tutti, compreso molte celebrities quale Sofia Coppola, la famosa regista.

Maglioni natalizi: modelli

Anno dopo anno e Natale dopo Natale i maglioni natalizi sono da considerarsi un vero must have del proprio guardaroba da poter sfoggiare in ogni occasione e momento del mese di dicembre. Sono tantissimi poi i modelli che presentano scritte a tema natalizio oppure in collaborazione con enti benefici come nel caso di OVS per la campagna di Save The Children.

Si trovano poi in vari tessuti e materiali: dalla lana al cashmere passando per il poliestere o anche con stampe e fantasie jacquard. Benetton li presenta in lana pied de poule nei colori bianco e verde con simboli del Natale o altre tematiche del genere. IL Wwf li ha realizzati in lana riciclata, segno del rispetto dell’ambiente.

Da Tezenis a Primark sino a Pull & Bear, sono sicuramente alcune delle migliori tendenze di marchi e brand che hanno optato per i maglioni natalizi con tantissimi modelli, fantasie e colori da sfruttare in ogni momento e occasione dell’anno. Si tratta di tipologie molto funny e cute che richiamano le renne, i cuori, gli alberelli, ma anche i glitter o i fiocchi di neve.

Maglioni natalizi: dove comprarli

Un capo che si trova nel sito di Amazon con offerte e prezzi da non perdere. Per visualizzare le caratteristiche basta cliccare sulla foto. Qui una classifica dei tre migliori maglioni natalizi per la donna da indossare in questo periodo, tra i più particolari e originali con una descrizione di ognuno.

1)Irevial maglione natalizio da donna

Un maglione in cotone e poliacrilico con girocollo multicolor in vari stili con richiami alla neve, all’alce, ma anche all’albero di Natale o al fiocco di neve. Molto morbido e leggero, delicato sulla pelle e adatto da indossare con ogni altro capo anche nei colori rosso, verde e nero.

2)Kobilee maglione natalizio da donna

Un pullover con cordoncino disponibile in una miriade di colori che richiamano il Natale: rosso, blu, verde, ecc. In cotone con led, una maglia lunga e disponibile anche con le taglie grandi. Disponibile con cappuccio e raffigura l’alce. Si trova anche per bambini, neonati e altri componenti della famiglia.

3)Sykooria maglione natalizio

In viscosa e nylon, molto caldo e leggero. Si adatta molto bene al periodo invernale e al Natale dal momento che raffigura renna, pupazzo di neve, ecc. Ha un design molto elegante, a girocollo dalla vestibilità regolare. Adatto per la vita quotidiana.

