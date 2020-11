Maglioni natalizi da donna: i trend del 2020

Manca un mese circa e poi si è pronti a celebrare il Natale, la festività più luminosa e scintillante di sempre. Per entrare nel mood giusto e vivere il tutto in quell’ottica, i maglioni natalizi sono sicuramente un piccolo antipasto.

Vediamo quali sono i migliori da indossare e cosa propongono quest’anno le tendenze in merito.

Maglioni natalizi da donna

Può essere un po’ difficile, considerando i tempi che si stanno vivendo, riuscire a vivere il Natale in modo sereno e tranquillo, ma per cominciare a vivere quella atmosfera, i maglioni natalizi possono sicuramente aiutare. Sono capi che si ispirano al Natale, ma anche una ottima idea regalo da fare alle amiche oppure alle sorelle come dono.

Sono capi che si possono indossare il giorno di Natale, ma anche in altri momenti in avvicinamento alle feste. Sono un vero e proprio capo di tendenza al punto che anche tantissimi personaggi dello spettacolo e influencer li indossano. Sono in assoluto i protagonisti delle feste, anche grazie ad alcune immagini molto divertenti come renne, Babbo Natale, oltre a essere molto originali e divertenti da indossare.

Potete trovare i maglioni natalizi in qualsiasi modello: da quelli classici, economici, dal taglio sportivi, buffi, originali, ecc.

Negli Stati Uniti sono conosciuti come Christmas jumper al punto da essere una vera e propria tradizione, mentre in Italia sono di moda da un paio d’anni e diversi coloro che li indossano proprio durante le festività natalizie.

Dal maglione con alberi di Natale sino a quello con le lucine, passando per il modello con la renna, oppure le palline decorate, il pinguino, ma anche con i fiocchi di neve, sono tantissimi i maglioni natalizi che potete indossare in questo periodo dell’anno.

Maglioni natalizi da donna: trend

Per chi non sa assolutamente resistere a questo capo, provate a controllare le tendenze e le riviste per capire quali maglioni natalizi indossare. I capi Alcott sono in vari modelli e si distinguono per lo stile classico, ma anche disegni geometrici, oltre al pullover, cardigan, ecc. Il marchio H&M propone maglioni natalizi con le renne e motivi scandinavi.

Una delle tendenze di quest’anno sono i maglioni natalizi a tema cinematografico, quindi ispirati ai personaggi dei vostri film preferiti.

Ecco allora il maglione a tema Harry Potter oppure Star Wars, molto personalizzati e con varie stampe da sfoggiare durante le festività. I maglioni natalizi da donna sono proposti in vari temi: paesaggi invernali, volpi.

Si trovano anche capi con la slitta di Babbo Natale oppure con il logo e la dicitura “Buon Natale”. I colori sono vari: dal rosso al nero con varie stampe e disegni, compreso anche le lucine colorate, quindi molto scintillanti e brillanti. Una delle tendenze è il maglione natalizio nel classico rosso, il colore delle feste.

Chi ama gli animali, in cani, in particolare, non può prescindere dalle felpe con i cagnolini che indossano il cappello di Santa Claus. Ci sono anche maglioni in stile norvegese con ghirlande, cervi e fiocchi di neve geometrici, oltre ad alcuni modelli con la scritta “Merry Christmas” per dare un tocco in più al vostro Natale.

Maglioni natalizi da donna Amazon

Se anche voi volete entrare nel mood natalizio e indossare questi capi durante le festività, sappiate che sul sito di Amazon si possono trovare i migliori maglioni natalizi da donna approfittando di varie promozioni e sconti. Cliccando sulla foto potete verificare alcune promozioni per ogni singolo prodotto. La classifica qui sotto permette di scegliere alcuni di questi capi che sono tra quelli maggiormente apprezzati dagli utenti della nota piattaforma online.

1)2020 top manica lunga girocollo natalizio

Sono maglioni con cappuccio a manica lunga dallo stile sportivo adatto sia all’autunno che all’inverno realizzato in poliestere. Il materiale è di ottima qualità, molto delicato sulla pelle e morbido. Al centro della felpa sono raffigurati degli omini di colore con cappellino, mascherina e albero di Natale. Disponibile nel colore bianco, grigio e nero con le maniche di colore verde e rosso, simboli natalizi.

2)Janisramone Magione natalizio

Un maglione dallo stile vintage realizzato in poliestere dalla qualità eccellente. Raffigura una renna e dei fiocchi di neve. Disponibile in tantissimi colori: rosso, nero, fucsia, viola, ecc. Molto morbido e perfetto da indossare per le festività. Il prodotto più venduto in questo settore.

3)Aibrou maglione di Natale famiglia

Un maglione con girocollo in cotone e acrilico. Una maglia senza cuciture, morbida e liscia. Lo scollo è tondo e ha un taglio classico lavorato a costine. Raffigura delle renne, alberi di Natale e fiocchi di neve. Non è molto attillato. Potete indossarlo con jeans, collant o soprabiti. Disponibile nei colori bianco, grigio, verde e rosso. Il prodotto più venduto in questo campo.

