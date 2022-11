Maggie Gyllenhaal: film, marito, figli, instagram, età

Maggie Gyllenhaal è un’attrice davvero molto amata, con una carriera ricca di grandi successi. Nel 2015 ha vinto un Golden Globe come migliore attrice e ha recitato anche in teatro e in diverse serie tv e film per la televisione.

Maggie Gyllenhaal: la biografia dell’attrice

Maggie Gyllenhaal è un’attrice di grande successo, nata in una famiglia da sempre dedita al cinema e al teatro. L’attrice ha iniziato la sua carriera grazie alle opere cinematografiche dirette dal padre Stephen Gyllenhaal, per poi ottenere un successo incredibile grazie a diversi ruoli. Ha ottenuto anche premi di grande valore, come la vittoria del Golden Globe del 2015, per la sua interpretazione in The Honourable Woman. Maggie Gyllenhaal è nata a New York il 16 novembre 1977 ed è vissuta in una famiglia che si è sempre dedicata al cinema.

È la figlia del regista Stephen Gyllenhaal, con cui ha iniziato la sua carriera grazie a vari prodotti cinematografici da lui dirette. È anche la sorella dell’amato attore Jake Gyllenhaal. Dopo aver studiato alla Harvard-Westlake prep school, si è trasferita alla Columbia University, dove si è laureata in lingue e letterature orientali. Ha esordito nel mondo del cinema all’età di 15 anni ed è riuscita ad ottenere un grande successo nel corso della sua carriera, recitando in film molto famosi, come Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan.

Si è dedicata anche al teatro e alla televisione.

Maggie Gyllenhaal: la sua carriera

La carriera dell’attrice è ricca di grandi successi, con una lunga lista di film e serie tv a cui ha preso parte. L’attrice si è distinta in prodotti cinematografici come SherryBaby e Crazy Heart, ma anche in serie tv come The Honourable Woman, per cui ha vinto il Golden Globe come migliore attrice. Dopo aver preso parte a diversi film diretti dal padre, ha avuto modo di recitare in tantissime pellicole. La sua filmografia comprende:

Waterland – Memorie d’amore – 1992;

Una donna pericolosa – 1993;

Homegrown – I piantasoldi – 1998;

The Photographer – 2000;

A morte Hollywood – 2000;

Donnie Darko – 2001;

I ragazzi della mia vita – 2001;

Secretary – 2002;

40 giorni & 40 notti – 2002;

Il ladro di orchidee – 2002;

Confessioni di una mente pericolosa – 2002;

Casa de los babys – 2003;

Mona Lisa Smile – 2003;

The Pornographer: A Love Story – 2003;

Criminal – 2004;

Happy Endings – 2005;

Un anno dopo – 2005;

Uomini & donne – 2006;

SherryBaby – 2006;

Paris, je t’aime – 2006;

World Trade Center – 2006;

Vero come la finzione – 2006;

High Falls – 2007;

Il cavaliere oscuro – 2008;

American Life – 2009;

Crazy Heart – 2009;

Tata Matilda e il grande botto – 2010;

Hysteria – 2011;

Una scuola per Malia – 2012;

Sotto assedio – White House Down – 2013;

Frank – 2014;

Lontano da qui – 2018.

L’attrice ha lavorato molto anche in diverse serie tv e film per la televisione. Tra questi: