Il cavaliere oscuro: trama e cast

Questa sera, giovedì 29 settembre, su Canale 20, andrà in onda il film Il cavaliere oscuro, il film diretto da Christopher Nolan e con protagonista Christian Bale e il famoso Joker di Heath Ledger. Scopriamo tutto su questa pellicola.

Il cavaliere oscuro: la trama del film

Il cavaliere oscuro è un film diretto da Christopher Nolan, con protagonista Christian Bale e la straordinaria interpretazione di Heath Ledger. La pellicola è uscita nel 2008 ed è il seguito diretto di Batman Begins, uscito nel 2005. È il secondo di tre film, l’ultimo dei quali si intitola Il cavaliere oscuro – Il ritorno. La trama segue il primo film. Gotham ha vissuto un periodo di calma apparente, ma arriva Joker, uomo la cui vera identità è segreta, che effettua una rapina in banca con la collaborazione della mafia.

Il suo scopo è quello fare fuori Batman e, nonostante qualche perplessità iniziale, riesce ad ottenere il suo accordo con i mafiosi. Il piano di Joker è che Batman riveli la sua vera identità, altrimenti una persona perderà la vita ogni giorno. Una condanna a morte quotidiana che Joker mette in pratica, eliminando personaggi importanti, come un giudice e un commissario. Bruce sembra non avere scelta, ma prima che possa compiere il passo richiesto da Joker verrà preceduto dal procuratore distrettuale Harvey Dent, che si costituirà come Batman.

Il cavaliere oscuro: il cast del film

Bruce Wayne/Batman è stato interpretato da Christian Bale (L’impero del sole, Enrico V, Ritratto di signora, The Prestige, American Psycho, L’uomo senza sonno, American Hustle – L’apparenza inganna), mentre Michael Caine (Alfie, Carter, L’uomo che volle farsi re, Le regole della casa del sidro, Inception, Interstellar, The Prestige, Youth – La giovinezza) ha interpretato Alfred Pennyworth. Gary Oldman (Sid & Nancy, Dracula, La lettera scarlatta, Il quinto elemento, Hannibal, Lost in space, Harry Potter, L’ora più buia) ha interpretato il ruolo di James Gordon e Morgan Freeman (Una settimana da Dio, Gli spiegati, Il collezionista, Million Dollar Baby, Seven, Slevin – Patto Criminale, Red) ha interpretato il ruolo di Lucius Fox. Fanno parte del cast anche Maggie Gyllenhaal (Mona Lisa Smile, Donnie Darko, 40 giorni e 40 notti, Confessioni di una mente pericolosa, World Trade Center), che ha sostituito Katie Holmes nel ruolo di Rachel, Aaron Eckhard (Ogni maledetta domenica, Erin Brockovich, Black Dahlia, Sapori e dissapori) nel ruolo di Harvey Dent/Due Facce, e Heath Ledger (Il patriota, Il destino di un cavaliere, Casanova, I segreti di Brokeback Mountain, 10 cose che odio di te) nel ruolo di Joker. Per questa parte l’attore ha vinto un premio Oscar postumo come miglior attore non protagonista.

Il cavaliere oscuro: curiosità sul film

Michael Caine ha sempre parlato della performance di Heath Ledger definendola straordinaria, secondo lui anche superiore a quella di Jack Nicholson nel Batman di Tim Burton. Caine non aveva mai lavorato con Ledger e non lo aveva mai conosciuto. Per una serie di eventi e coincidenze non sono riusciti neanche a presentarsi prima di girare la scena in cui Joker irrompe nell’attico di Bruce Wayne. Michael Caine è rimasto così impressionato dall’interpretazione di Heath Ledger da essere rimasto addirittura spaventato. Questo film ha guadagnato di più in sei giorni rispetto a quanto ha ottenuto Batman Begins in tutta la sua permanenza nelle sale. Heath Ledger ha diretto le riprese di entrambi i videomessaggi che consegna alle autorità nel film. Christian Bale ha conservato la maschera di Batman che ha usato nel film.