Maelle, quanti anni ha la figlia di Antonella Clerici?

Antonella Clerici, conduttrice televisiva di grande successo, è molto amata dal pubblico, che nel corso degli anni ha imparato a conoscere la sua personalità dolce, pacata, ma altrettanto simpatica.

Sapevate che ha una figlia? Il suo nome è Maelle, ma scopriamo meglio qualcosa in più su di lei, a partire dal suo rapporto con la madre.

Maelle: la figlia di Antonella Clerici ed Eddy Mertens

Maelle è nata dalla relazione tra Antonella Clerici ed Eddy Mertens il 21 febbraio 2009 e, attualmente, ha 13 anni. La stessa conduttrice ha confessato più volte di avere atteso a lungo di diventare mamma, fino a quasi non sperarci più. A darle di nuovo la luce è stata proprio Maelle, che ama con tutta se stessa.

Dell’adolescente non si hanno particolari informazioni, proprio perché entrambi i genitori hanno sempre cercato di tuterla, lasciandola fuori dai riflettori, dal gossip e dal vasto mondo dello spettacolo.

Attualmente, infatti, pare non abbia alcun tipo di account Instagram e la stessa Clerici difficilmente pubblica fotografie di Maelle.

Sicuramente Maelle non ha vissuto momenti semplici; la separazione dei genitori deve essere stata abbastanza complessa da affrontare, soprattutto ora che è cresciuta ed è più consapevole del mondo che le sta attorno. Tuttavia, nonostante la separazione tra i due, Maelle è cresciuta nella serenità più totale insieme alla madre, a Milano.

La conduttrice de La prova del cuoco (e non solo) ha recentemente parlato della figlia 13 enne, rilasciando qualche informazione inedita al settimanale Chi, il settimanale di gossip e spettacolo diretto da Alfonso Signorini.

Clerici ha voluto raccontare qualcosa sulla figlia, ponendo l’attenzione su ciò che spesso gli insegnanti dicono di lei:

Loro mi dicono che Maelle è sempre allegra, ha questo ‘buongiorno’ squillante, è sempre gentile e non è mai arrogante […] Lei si prodiga sempre per gli altri e a scuola non dice mai che è mia figlia per non avere vantaggi.

Inutile dire che la conduttrice Clerici sia rimasta decisamente sorpresa dal racconto che i professori hanno fatto su sua figlia; il fatto stesso che Maelle tenda a nascondere di essere “la figlia di” è sinonimo di rispetto e di grande maturità, nonostante la giovane età della ragazza. Il volercela fare, a prescindere dalla famiglia e dal successo della madre, fa di Maelle una persona molto responsabile e anche ambiziosa. Emozionata e fiera la conduttrice continua a crescere sua figlia nel migliore dei modi, insegnandole i valori della vita e il rispetto per gli altri; stando a come Maelle sta effettivamente crescendo, pare che il lavoro di mamma Clerici stia andando alla grande.

Maelle non è solo una figlia per Antonella Clerici, è una migliore amica, è tutto il suo mondo. Dopo una serie di relazioni andate male, dopo diversi amori finiti (anche quello con il padre di sua figlia), pare che ora la conduttrice stia vivendo nella maniera più felice che esista la sua vita insieme alla piccola (non più così piccola) Maelle e al nuovo compagno Vittorio Garrone, imprenditore e capo di ERG.

A volte la privacy è più importante di tutto il resto e Maelle ne è la prova concreta.