Riuscire a mantenere una buona forma fisica non è mai facile, soprattutto se si conduce un programma culinario. Lo sa bene Antonella Clerici, conduttrice di È sempre mezzogiorno, che ha deciso di seguire un regime per rimettersi in forma. Nei paragrafi seguenti, scopriamo quale è la dieta di Antonella Clerici e il segreto della sua forma fisica.

Dieta di Antonella Clerici

La popolare conduttrice, come si vede dalla trasmissione che conduce, è in buona forma fisica Grazie soprattutto al regime alimentare che ha deciso di seguire. La dieta di Antonella Clerici si basa su un programma che l’ha aiutata a perdere alcuni chili in eccesso dopo essere entrata nella fase delicata della menopausa in cui è quasi raro non ingrassare.

Proprio come la stessa conduttrice ha più volte spiegato, ha seguito la dieta dei 5 xhe include, proprio come dice il nome di questa regime alimentare, almeno cinque pasti da consumare tutti i giorni e che comprende: colazione, pranzo e cena + i due spuntini di metà mattina e pomeriggio. Il risultato, come si vede, è un corpo in buona forma fisica stando semplicemente attenti alle porzioni degli alimenti.

Un regime alimentare molto semplice comprendente i due spuntini spezzafame che permettono di non arrivare eccessivamente affamati ai pasti principali. La stessa Antonella Clerici ha spiegato che per lei vale il seguente detto: colazione da re, pranzo da principe e cena da povero. Questo modo di alimentarsi le ha permesso di bruciare le calorie in eccesso.

Nella dieta di Antonella Clerici, come spiegato dalla sua nutrizionista Evelina Flachi, bisogna sempre partire da una colazione completa da fare in totale tranquillità e serenità. Non è necessario digiunare, né tantomeno saltare il pranzo poiché in questo modo si va incontro a uno squilibrio che comporta difficoltà sia fisiche che a livello emotivo.

Dieta di Antonella Clerici: consigli

Per seguire la dieta di Antonella Clerici, ideata per lei dalla nutrizionista Evelina Flachi, bisogna seguire una serie di comportamenti e abitudini sane che possono aiutare a dimagrire nel modo giusto, proprio come ha fatto la conduttrice. Un regime che ha seguito poco prima della menopausa quando il suo fisico stava risentendo degli effetti di questa fase.

È necessario cercare di limitare il più possibile il consumo di carne, prediligendo alimenti come proteine e verdure che vanno a costituire un primo piatto. Le proteine possono essere i legumi oppure il pesce. Sono aboliti gli alcolici, anche se è possibile concedersi un bicchiere di vino rosso ai pasti.

Si consiglia, nella dieta di Antonella Clerici, di assumere almeno due litri di acqua naturale lontano dai pasti possibilmente. In questo modo si va a drenare il fisico dalle scorie in eccesso combattendo anche la ritenzione idrica. Sono poi ammesse bevande come tisane, possibilmente senza zucchero e tè.

Nel regime alimentare che segue la conduttrice, si punta a cotture molto semplici come al vapore oppure alla griglia prediligendo come condimento l’olio extravergine d’oliva. Il pasto, che sia il pranzo la cena, deve iniziare sempre con delle verdure da consumare sia come passato, ma anche come vellutata. In questo modo è possibile saziarsi consumando un pasto leggero.

Dieta di Antonella Clerici: integratore

Pere coloro che vogliono mantenersi in forma in modo sano e naturale, alla dieta è possibile associare un integratore che aiuta a supportare il dimagrimento e quindi una buona forma fisica. Il prodotto, molto raccomandato sia dai professionisti che dai consumatori, è al momento Spirulina Ultra. Si tratta di un integratore a base naturale che, grazie agli elementi inseriti al suo interno, aiuta a ottenere i giusti risultati.

Notificato dal Ministero della Salute come prodotto efficace, è sicuro e adatto a tutti e attendibile per i risultati che permette di ottenere.

Non si compone, a differenza di altri prodotti in commercio, di sostanze dannose, ma soltanto di principi attivi naturali che non contengono effetti collaterali. Spirulina Ultra è efficace perché arricchito da elementi quali l’alga spirulina che funge da sostegno e ricostituente e arresta il processo delle cellule adipose e la gymnema che regola il senso di fame stimolando il processo metabolico di carboidrati e lipidi.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Questo integratore aiuta a bruciare i chili in eccesso, placa il senso di fame favorendo una assimilazione dei nutrienti. Bastano soltanto poche compresse, al massimo 2, da consumare prima dei pasti con dell’acqua per ottenere subito i benefici in termini di dimagrimento.

Questo integratore, per la sua esclusività e originalità, è ordinabile soltanto dalla pagina ufficiale del prodotto, compilando il modulo con i dati personali attivando così l’offerta di quattro confezioni a 49,99€ invece di 200 con pagamento possibile soltanto con Paypal, carta di credito e contanti al corriere quando giunge a casa per la consegna. Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.