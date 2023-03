L’Ultima Notte di Amore: trama, cast, uscita

L’ultima notte di amore è un film di Andrea Di Stefano, con Piefrancesco Favino. Dopo la presentazione al Festival di Berlino 2023, è ufficialmente uscito al cinema. Scopriamo di cosa si tratta.

L’ultima notte di amore: trama e cast

L’ultima notte di amore è il terzo film come regista dell’attore Andrea Di Stefano e ha come protagonista Pierfrancesco Favino, che interpreta un onesto poliziotto in procinto di andare in pensione, che affronterà un’ultima notte di servizio che metterà a rischio la sua carriera e anche la sua vita. Il film è stato presentato alla 73esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino nella sezione Berlinale Special Gala. A partire dal 9 marzo è uscito in tutte le sale cinematografiche italiane, con Vision Distribution. Pierfrancesco Favino interpreta il ruolo di Franco Amore, considerato un “amore” di nome e di fatto. Di se stesso racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta e un gran lavoratore, poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato ad un uomo. Questo è ciò che Franco ha scritto nel suo discorso, che terrà all’indomani della sua ultima notte di servizio prima della pensione. Quella notte, però, sarà molto più lunga e difficile di quanto avrebbe mai potuto immaginare e metterà in pericolo tutto ciò che conta per lui, ovvero il suo lavoro da servitore dello Stato, il suo grande amore per la moglie Viviana, l’amicizia speciale con il collega Dino e anche la sua stessa vita. Una notte lunghissima, in cui tutto si annoda in modo frenetico tra le strade di una Milano in cui sembra non arrivare più la luce. Una notte che metterà realmente a dura prova il protagonista. Il cast del film include anche Linda Caridi, Antonio Gerardi, Francesco Di Leva, Camilla Semino Favro, Martin Francisco Montero Baez, Mauro Milone, Carlo Gallo, Mauro Negri, Fabrizio Rocchi, Katia Mironova e Chandra Perkins. Un film che ha ottenuto molti apprezzamenti e che sicuramente otterrà un grande successo, proprio grazie a questa trama così particolare, che parla di una notte in cui tutto potrebbe cambiare per sempre.

L’ultima notte di amore: le curiosità

L’ultima notte di amore è un film di Andrea Di Stefano, che è alla sua terza regia, dopo Escobar del 2014 e The Informer – Tre secondi per sopravvivere del 2019. Il team che ha supportato il lavoro del regista Andrea Di Stefano dietro le quinte ha incluso anche il direttore della fotografia Guido Michelotti, il montatore Giogiò Franchini, lo scenografo Carmine Guarino e la costumista Olivia Bellini. Le musiche originali del film sono del compositore Santi Pulvirenti, che ha composto anche le colonne sonore de La mafia uccide solo d’estate, Orecchie, Tutti a bordo, E noi come stronzi rimanemmo a guardare e Un paese quasi perfetto. L’ultima notte di Amore è prodotto da Indiana Production, Memo Films, Adler Entertainment e Vision Distribuiton, in collaborazione con Sky. L’interpretazione di Pierfrancesco Favino è come sempre impeccabile, un motivo in più per andare a vedere questo film.