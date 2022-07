Dalle ammissioni a Verissimo sulla forza di un amore cessato ma non morto allo scoop: Lulù Selassié ha ancora Manuel Bortuzzo come sfondo del cellulare

Dopo un rapporto nato nella casa del Grande Fratello Vip e sotto gli occhi vigili di Alfonso Signorini fra loro due era finita, ma c’è un fatto: Lulù Selassié ha ancora Manuel Bortuzzo come sfondo del cellulare. Il fatto che ormai siano passati mesi dalla fine annunciata della loro relazione sembra aver solo minimamente scalfito la forza di un rapporto che pare sopravvissuto perfino alle parole dei suoi protagonisti.

Lulù Selassié ha ancora Manuel come “sfondo”

La stessa Lulù, in una intervista a Verissimo e con alcune storie Instagram molto malinconiche ma indirette, aveva ammesso di essere ancora innamorata del nuotatore. Ecco cosa aveva detto: “Sono ancora innamorata e spero che lui torni indietro. Quando stai con una persona e fai tutti questi progetti, questi sogni, non è che li fai tanto per, li fai perché pensi di aver trovato la persona con cui vuoi stare per sempre.

Volevamo costruire una famiglia, sposarci. Sono cose che abbiamo detto perché realmente c’era l’intenzione di farlo”.

La conferma in un video social

E la conferma che sotto la cenere pare bruci ancora qualcosa è di queste ore. Che cosa? Pare proprio che Lulù Selassié abbia ancora Manuel Bortuzzo come sfondo del suo cellulare. E la fonte? Un video social in cui Lulù ha inquadrato lo schermo del suo smartphone. E chi è comparso in quel riquadro? Proprio Manuel, a detta degli attenti osservatori social.