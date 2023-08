Perché la differenza d’età tra Andrea Delogu e il suo fidanzato Luigi Bruno è ancora da considerarsi un tabù? I due hanno postato un video sui social, ricevendo un commento davvero caustico. Scopriamo insieme cos’è successo e perché questa differenza d’età crea tanto scalpore.

Andrea Delogu, il fidanzato Luigi Bruno e il tabù della differenza d’età

Partendo dai fatti, possiamo dire di aver assistito ad un’altra manifestazione di discriminazione: nei confronti delle donne, sicuramente, e soprattutto di coloro che sono più grandi del proprio uomo. Tutto è nato da un video: quello in cui il dolcissimo Luigi Bruno, con in mano un mazzo di girasoli, va a prendere la sua fidanzata, Andrea Delogu, all’aeroporto, al ritorno da un viaggio. Cosa c’è di strano? Secondo noi, assolutamente niente: secondo uno dei followers della Delogu, invece, di strano c’è che lei ha 40 anni, e lui 24. Questi 16 anni di differenza, dunque, hanno destato grande clamore su Instagram, sotto al video incriminato. “E’ tuo figlio?” Avrebbe commentato qualcuno. La risposta di Andrea, ironica e pungente, non si sarebbe però fatta aspettare.

Andrea e Luigi fanno coppia fissa ormai dal 2021: la Delogu confessa di aver avuto grandi resistenze a lasciarsi andare in questa nuova relazione, dopo il fallimento del matrimonio con l’attore Francesco Montanari:

“All’inizio anche io avevo paura di una relazione con lui: la differenza d’età era troppa, non si poteva fare. Dopo sei, sette mesi lui però mi ha guardato e mi ha detto: “Noi non ci frequentiamo, noi stiamo insieme. Tu sei la mia ragazza, io sono il tuo ragazzo”. E mi ha messo di fronte alla verità, ovvero che anche io, come la maggior parte delle donne, facevo coincidere amore con futuro, progettualità. E mi sono detta: ma perché mi devo rovinare il presente pensando al futuro?”.

Andrea Delogu contro ogni tabù

La Delogu, che nel 2022 ha affiancato Stefano De Martino nella conduzione sul palco del Tim Summer Hits, è anche nota come speaker di punta di radio2 nel 2019, ed è anche stata attrice in molte pellicole italiane.

E’ nata nel 1982, e molto giovane, si è fatta notare in programmi come Veline, e come parte delle Letteronze, corpo di ballo di Mai Dire Domenica.

Andrea Delogu è nata e cresciuta all’interno della comunità di San Patrignano, dove si erano conosciuti anche i suoi genitori. Suo padre, Walter Delogu, ospite a San Patrignano, diverrà poi l’autista del fondatore della comunità Vincenzo Muccioli.

Andrea ha conosciuto presto difficoltà come depressione, ansia e senso di inadeguatezza. Di recente, la conduttrice e speaker radiofonica, sarebbe giunta ad un compleanno speciale:

“In questi giorni “festeggio” 10 anni di analisi. Ho cambiato 3 psicologi, (sono umani, bisogna cercare quello/a giusto) e un paio di vite. All’inizio non potevo permettermelo e ho fatto i debiti, ma sentivo che era l’unica strada per salvarmi. Avevo ragione. Auguri a me!”

Ci sembra assurdo che, nell’era dell’inclusività e del riconoscimento dei diritti per le minoranze, vi siano ancora discriminazioni nei confronti di donne che scelgano un partner più giovane. E purtroppo, sembra che al momento, questo tabù sia ancora fortemente sentito.