Valerio Scanu ha sposato Luigi Calcara, con cui sta insieme dal 2020. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, il look scelto dal cantante.

Valerio Scanu: il look del matrimonio rompe gli schemi

Il cantautore Valerio Scanu, ex concorrente di “Amici” di Maria De Filippi, si è sposato con Luigi Calcara, docente di ingegneria elettronica all’Università La Sapienza di Roma, suo compagno dal 2020. La cerimonia si è svolta nella Sala Rossa del Campidoglio, in presenza di tanti amici e parenti. Hanno scelto come data il 7 settembre, giorno di nascita del padre di Valerio, venuto a mancare nel 2020 a causa del Covid. Come da tradizione, la sera precedente alle nozze, Luigi Calcara ha fatto una serenata al futuro sposo, nel giardino della loro abitazione. La canzone che Luigi ha dedicato a Valerio è stata “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano. Ad officiare la cerimonia è stata Silvia Berri, delegata del Sindaco di Roma. Ma, come si sono vestiti gli sposi? Il cantante ha rispettato la tradizione vestendosi in total white, indossando un completo composto da pantaloni, camicia, panciotto e frac. Il tutto è stato poi completato da un lungo strascico bianco. Luigi invece ha scelto un completo blu con panciotto e camicia bianca, per un look super elegante e raffinato. Ad accompagnare i due uomini sono state le rispettive madri, che hanno camminato a fianco dei figli fino all’ingresso in Campidoglio. Dopo le firme i due sposi sono usciti e sono stati accolti dal tradizionale lancio del riso e dal lancio in aria di tanti palloncini. Infine hanno tagliato il nastro bianco. Ancora non è stato però reso noto dove Valerio Scanu e il marito trascorreranno il viaggio di nozze.

La storia d’amore tra Valerio Scanu e Luigi Calcara

La storia d’amore tra il cantautore sardo Valerio Scanu e il docente siciliano di ingegneria all’Università La Sapienza di Roma Luigi Calcara è nata tre anni fa sui social, quando Luigi ha commentato una foto di Valerio, il quale è rimasto colpito dal commento tanto da voler incontrare subito Luigi. Di lì a poco è scoppiato l’amore tra i due. Valerio e Luigi stanno quindi insieme dal 2020, anche se hanno ufficializzato il loro amore solamente lo scorso novembre, momento che ha segnato anche l’effettivo coming out di Scanu, il quale era stato sempre molto riservato in merito. Lo scorso novembre c’è stata la romantica proposta di matrimonio di Valerio a Luigi, condivisa con un video su Instagram dal cantautore. Nel video si vede l’ex concorrente di “Amici” in ginocchio davanti a Luigi con un anello in mano, fino al fatidico “mi vuoi sposare?” Luigi non si aspettava questo gesto, infatti è rimasto a bocca aperta per l’emozione, per poi rispondere subito di sì. I due fidanzati si sono subito abbracciati scatenando l’applauso da parte di tutti gli amici presenti. Ieri, 7 settembre 2023, Valerio Scanu e Luigi Calcara si sono quindi sposati, tra l’emozione di amici e parenti. Non ci resta che fare i più sinceri auguri agli sposi!