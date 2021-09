Luce dei tuoi occhi, chi è Alice la figlia del personaggio di Anna Valle?

Appuntamento ogni mercoledì su Mediaset con una nuova fiction, un vero thriller melò. La serie tv, Luce dei tuoi occhi, ruota attorno alla bambina scomparsa Alice: potrebbe celarsi proprio lei dietro al personaggio della ballerina Valentina.

Luce dei tuoi occhi: trama

La nuova serie tv debutta il 22 settembre 2021 e ha, fra gli altri protagonisti, la famosa Anna Valle. Quest’ultima interpreta Emma Conti, una nota étoile internazionale che da anni vive a New York. Una tragedia l’ha portata a trasferirsi negli Stati Uniti da Vicenza: la morte della figlia Alice, avuta dall’ex Davide (Bernardo Casertano). La bambina, ufficialmente, pare essere morta poco dopo la nascita. Travolta dal dolore, quindi, Emma ha deciso di cambiare vita continuando però a lavorare come ballerina.

Dopo diversi anni però Emma riceve una lettera anonima in cui il mittente sostiene che la figlia Alice non sia morta e che si trovi ancora a Vicenza, tra le bambine di una scuola di danza. Emma, quindi, decide di lasciare l’America e tornare in Italia. A Vincenza diventa insegnante della suddetta scuola di danza, dove dovrebbe esserci la figlia data morta alla nascita e conosce le varie ballerine del suo corso: Valentina, Anita, Miranda, Sofia, Alessia e Martina.

Ma chi è tra loro la figlia Alice?

Nel frattempo, la famosa étoile deve confrontarsi anche con il suo grande amore mai dimenticato, il padre di sua figlia, ma allo stesso tempo fa i conti con dei nuovi sentimenti per un professore del Liceo della città: Enrico Leoni (Giuseppe Zeno).

Luce dei tuoi occhi: Alice e Valentina, chi è la bambina rapita?

Emma vuole scoprire la verità su Alice, e tra le ballerine della scuola di danza di Vicenza pare emergere proprio Valentina come presunta figlia di Anna Valle sullo schermo. Ma perché? Valentina (interpretata da Elisa Visari) ha una forte personalità: è la leader del gruppo, carismatica, sensuale e poco convenzionale. La ballerina però, dietro al carattere forte e controverso, cela un passato tragico e doloroso.

Il personaggio di Elisa Visari, infatti, non ha genitori né una famiglia di riferimento. Valentina e il fratello Luca sono stati presi in affidamento dal professore Enrico Leoni, a cui la ragazza rivolge ripetute avances inappropriate, vista l’età e il loro rapporto.

Di Valentina si dice che sia stata abbandonata dalla mamma quando era in fasce. Non è chiara, dunque, l’identità di suo padre e di sua madre. La ballerina ha passato la vita entrando e uscendo dalle case famiglia: ma sarà davvero andata così o nella sua storia si nasconde l’identità di Alice, la figlia di Emma?

