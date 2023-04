Luca Vetrone, chi è il nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi

Luca Vetrone è un influencer e un personal trainer, nonché uno dei nuovi naufraghi del programma televisivo “L’isola dei Famosi“. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Luca Vetrone: chi è?

Luca Vetrone è nato nel 1995 a Benevento, ha quindi 28 anni, è alto un metro e novanta centimetri e ha gli occhi e i capelli castani. La sua infanzia l’ha vissuta a Riccione, che reputa la sua vera casa. Dopo il liceo, Luca ha conseguito una laurea in Scienze Motorie presso l’Università Carlo Bo di Urbino e ha poi iniziato a lavorare come personal trainer, oltre che come modello. Nel 2019 ha lavorato al Night Club “Villa delle Rose” a Misano Adriatico, mentre dal 2020 lavora per “Musicariccione“, un’agenzia di organizzazione eventi che opera su tutto il territorio emiliano-romagnolo.

Luca Vetrone è appassionato di psicologia e ama viaggiare, tra le ultime mete da lui visitate ci sono New York, l’Egitto e la Spagna. Non è sempre stato soddisfatto della sua forma fisica, ha infatti dichiarato quanto segue:

“Voi adesso mi vedete così, strutturato e fisicato, ma da piccolo ero veramente magro. Non mi piacevo fisicamente. Dietro c’è stato tanto lavoro e tanta determinazione.”

Luca Vetrone: Temptation Island e L’Isola dei Famosi

Nel 2017 Luca Vetrone ha partecipato al concorso nazionale di “Mister Italia”, svoltosi ad Alba Adriatica in provincia di Teramo in Abruzzo, arrivando a conquistare la fascia “Un bello per il cinema“, mentre nel 2019 ha partecipato come corteggiatore di Angela Nasti al noto programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne“. La tronista ha però preferito concentrarsi su Alessio Campoli e Luca Daffré.

Sempre nel 2019, Luca Vetrone ha cominciato a farsi conoscere sul social TikTok, come “Il bagnino di Acquafan“, dopo di che ha improntato il suo profilo verso il mondo del fitness arrivando a oltre 1 milione di follower.

Nel 2021 partecipa come tentatore alla trasmissione televisiva “Temptation Island“, condotta da Filippo Bisciglia. Luca, nonostante la bellezza e il fisico, non è stato in grado di attirare l’attenzione delle ragazze partecipanti al programma.

Quest’anno, nel 2023, Luca Vetrone è entrato ufficialmente nel cast del programma televisivo “L’Isola dei Famosi“, condotto da Ilary Blasi, insieme a Enrico Papi e Vladimir Luxuria in veste di opinionisti e Alvin come inviato dall’Honduras, battendo al televoto il modello Jhonatan Andres Mujica Cardillo. Luca è quindi entrato nella squadra degli “Hombres“, assieme a Marco Predolin, Cristopher Leoni e Andrea Lo Cicero.

Durante la prima settimana di permanenza sull’isola, Luca ha già attirato l’attenzione del web, quando per gioco ha baciato Nathaly Caldonazzo.

Vi ricordo che il programma “L’Isola dei Famosi”, va in onda ogni lunedì alle 21,25 su Canale 5.

Luca Vetrone: vita privata

Luca Vetrone, durante la prima puntata del programma “L’Isola dei Famosi”, ha dichiarato di essere single, e che ama corteggiare e conquistare le donne. Solitamente è sempre lui a fare il primo passo. Se volte saperne di più su Luca Vetrone, oltre che seguirlo su TikTok, potete seguirlo anche su Instagram, il suo profilo a già oltre 164mila follower. Luca non possiede invece nessun account Twitter.