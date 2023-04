Lunedì 17 aprile 2023 è andata in onda la primissima puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. A condurre il noto reality ancora Ilary Blasi, che per il debutto ufficiale su Canale 5 ha voluto stravolgere un po’ la sua immagine presentandosi in diretta con un nuovo look. Tra il nuovo hairstyle e l’outfit da vera diva, la conduttrice romana non è passata inosservata.

Il nuovo look di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi stupisce tutti

Non esiste vero debutto senza un vero e proprio cambio di look. Ilary Blasi questo lo sa bene e non ha aspettato oltre per tuffarsi in una nuova immagine di se stessa. In occasione della puntata di esordio dell’Isola dei Famosi 2023, la conduttrice ha scelto di rinnovare un po’ la sua immagine: come? Sfoggiando un nuovo taglio di capelli inedito e un outfit casual-chic, guanti annessi.

Blasi ha concretamente voluto dare un taglio al passato (con tanto di allusione alla fine del matrimonio con Francesco Totti e alla sua nuova relazione con Bastian Muller) e lo ha fatto anche a livello estetico. Impossibile non notare il cambio di look e il pubblico è rimasto piacevolmente sorpreso nel vederla così raggiante.

Il cambio di look di Ilary Blasi: nuovo taglio di capelli con frangetta cool

I telespettatori e le telespettatrici forse non se lo sarebbero mai aspettato, ma Ilary Blasi ha voluto stupire il pubblico mostrandosi in una nuova versione. La conduttrice romana entra in studio sicura di sé e del suo nuovo taglio: volume, scalatura e frangetta. Il taglio, un po’ ondulato e dal volume extra, ricorda molto le vibrazioni anni 70 e il risultato è un mix tra il rock e il glam. A compiere il cambiamento sulla chioma bionda di Ilary Blasi è stata Alessia Solidani, sua fidatissima hairstylist ormai da tempo.

Il make-up segue le orme dell’hairstyle: sensuale e femminile

Accanto al taglio di capelli anni 70, Ilary Blasi ha voluto abbinare un make-up ad hoc. Labbra carnose dall’effetto “ombrato” ed eyeliner black allungatissimo. Incarnato omogeneo e guance colorate. Nel complesso, capelli e trucco si sposano alla perfezione.

L’outfit di Ilary Blasi: i guanti da diva sono i protagonisti assoluti

Come concludere la nuova immagine della conduttrice se non con un outfit degno di essere ricordato? Ilary Blasi al suo debutto all’Isola dei Famosi 2023 ha scelto di cambiare completamente, outfit compreso. Il suo look è glamour, è chic ed è anche un po’ da diva rock. Per la prima puntata del reality show Ilary Blasi ha voluto stupire il suo pubblico: t-shirt bianca con cristalli sul girocollo, lunga gonna a matita satinata total black (immancabile lo spacco sul retro), pump nere ai piedi extra shiny e, il pezzo forte, i lunghi guanti fin sopra il gomito total black e satinati anch’essi.

Un tocco di classe che conferisce all’outfit un’aura glamour e rock allo stesso tempo.

L’intero look di Ilary Blasi è firmato La Santos Atelier e tutto è stato studiato alla perfezione con un solo grande obiettivo: lasciare tutti di stucco.