Ieri sera è andato in scena il concerto di beneficenza organizzato da Fedez, il Love Mi. Annalisa ha sfoggiato un paio di shorts scintillanti davvero cool. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, il prezzo degli shorts indossati da Annalisa.

Love Mi, l’outfit di Annalisa è scintillante: il prezzo degli shorts

Ieri sera, lunedì 27 giugno 2023, è andata in scena a Milano, dopo l’enorme successo dell’anno scorso, la seconda edizione del Love Mi, ovvero il concerto di beneficenza in Piazza Duomo organizzato dal rapper Fedez in collaborazione con il comune di Milano. Il marito dell’influencer Chiara Ferragni, presente ovviamente tra il pubblico, ha voluto sul palco con sé tanti nomi importanti del panorama musicale, come ad esempio Achille Lauro, Francesca Michielin, gli Articolo 32, Matteo Paolillo e ovviamente anche Annalisa, che ha portato sul palco i suoi migliori successi, come per esempio “Mon Amour” e “Bellissima“, per poi esibirsi a fine serata insieme a Fedez e agli Articolo 31 con “Disco Paradise”.

Annalisa, oltre a essere una grande cantautrice italiana, è anche un regina di stile. I suoi outfit sono sempre impeccabili e non passano mai inosservati. LA 37enne originaria di Savona, al Love Mi ha indossato un paio di shorts colmi di cristalli argentati, per un look davvero scintillante. Il modello fa parte della collezione P/E di Dolce & Gabbana, mentre la stylist che l’ha seguita è Susanna Ausoni. Gli shorts in questione sono a vita altissima ma sgambati, lasciano quindi l’intera gamba nuda, ma del resto Annalisa può permettersi questo e altro. Non si conosce al momento il prezzo di questi bellissimi e sexy pantaloncini.

Love Mi: come abbinare gli shorts scintillanti indossati da Annalisa

Durante il concerto di beneficenza organizzato da Fedez, il Love Mi, Annalisa è salita sul palco con un outfit davvero sensuale. Gli shorts tempestati di cristalli argentati sono stati sicuramente l’elemento più importante, che ha dato quel tocco sexy in più al look della cantautrice ligure. Annalisa ha abbinato questi particolari shorts a un reggiseno nero che ha rivelato gli addominali e a una giacca oversize, anch’essa nera, che, se veniva chiusa copriva interamente il completo. Ai piedi la bellissima Annalisa ha indossato gli immancabili tacchi alti, un paio di décolleté con la zeppa e i calzini neri. Infine ha optato per tenere i capelli sciolti e lisci e per un trucco leggero.

Annalisa negli ultimi anni, come dicevamo precedentemente, è diventata una vera e propria regina di stile. I suoi outfit sono sempre più sensuali, caratterizzati spesso da maxi scollature, gonne mini e tacchi alti.

L’outfit di Annalisa al Love Mi è sicuramente un outfit da copiare per questa estate 2023, perfetto per una serata o una festa. Se volete acquistare un paio di shorts color argento simili a quelli che ha indossato Annalisa in occasione del Love Mi potete poi abbinarli come preferite, di certo il colore che si sposa meglio è senza dubbio il nero, ma anche il bianco è perfetto. Quello che è sicuro è che con questi pantaloncini scintillanti non passerete di certo inosservate!