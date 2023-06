Chiara Ferragni sale sul palco del Love Mi 2023 per salutare il marito Fedez: l'outfit che sfoggia è sportivo e super cool. Ecco il look

Chiara Ferragni non perde occasione per dare sostegno al marito Fedez. In occasione del concerto-evento Love Mi 2023, infatti, l’imprenditrice è salita sul palco per salutare il marito e lo ha fatto sfoggiando un look tutto sportivo. Con lei c’erano anche i piccoli di casa, Leone e Vittoria, felici di salutare papà prima del grande evento.

Love Mi 2023, Chiara Ferragni saluta il marito sul palco: look e outfit

Chiara Ferragni non si smentisce mai: qualsiasi sia l’occasione, l’influencer e imprenditrice è sempre pronta a sfoggiare una nuova tendenza fashion. Questa volta è stato il turno di Love Mi 2023, il concerto-evento tenutosi in piazza Duomo al quale ha partecipato anche Fedez. Per l’evento Ferragni ha deciso di salire direttamente sul palco per andare a salutare il marito in compagnia dei figli e, come bene si poteva immaginare, ha deciso di essere alla moda anche in quel momento.

Il look selezionato dall’influencer è sportivo ma allo stesso tempo decisamente ricercato, non lasciato al caso. L’outfit appartiene a uno stilista emergente, a dimostrazione di quanto Chiara Ferragni sia attenta ai nuovi nomi e spinga anche per farli conoscere. Il nome dello stilista è Marcello Pipitone, giovane designer arrivato tra i finalisti del CNMI Fashion Trust Grant 2023 insieme a Niccolò Pasqualetti e Setchu. Come gli altri, anche Pipitone si è aggiudicato una borsa di studio dal valore di 40mila euro.

L’outfit di Chiara Ferragni firmato Pipitone è stato successivamente sfoggiato anche al concerto dei Coldplay: prima il saluto al marito sul palco di Love Mi 2023, poi il super concertone. Il look sportivo appartiene alla collezione del giovane designer classe 1996; collezione che si ispira al mondo dello sport in toto: calcio, basket, atletica, NBA. In stile divisa sportiva, l’outfit di Chiara Ferragni è composto da una t-shirt oversize super colorata abbinata a una gonna asimmetrica. I colori principali sono il rosso, il verde, il blu, l’azzurro e il bianco. A rendere il look ancora più cool, Ferragni ha abbinato un paio di stivali dalle vibes gotiche con suola bold a carrarmato. Outfit deciso, rock e attento alle nuove leve del fashion world.

Il look sportivo firmato Marcello Pipitone è destinato a diventare una tendenza assoluta, specialmente durante la bella stagione, ma non solo. Un nuovo modo di fare fashion, un’attenzione alla sostenibilità e all’originalità: Chiara Ferragni continua a essere una grande sostenitrice dei giovani designer.

Love Mi 2023, Chiara Ferragni: come abbinare il look sfoggiato per salutare il marito sul palco

Chiara Ferragni ha deciso di rimanere sportiva e ultra comoda per il grande concerto dei Coldplay, anticipato dal saluto al marito sul palco del Love Mi 2023. Ad ogni modo, il look firmato Pipitone è versatile e super cool: la divisa sportiva colorata è sicuramente più adatta a contesti “da giorno” e può essere abbinata sia a un paio di stivali bold come quelli scelti da Ferragni, sia a sneakers e calzetti in spugna, altra tendenza del 2023.

Con l’outfit sportivo potrete andare a concerti come ha fatto l’influencer, ma potrete anche andare in giro per la città per un pomeriggio di shopping o, eventualmente, per una mostra in centro o un aperitivo con le amiche.

Personalizzarlo è importante: la vostra identità deve sempre emergere.