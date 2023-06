Siete pronti? Oggi, martedì 27 giugno, torna l’attesissimo appuntamento con Love Mi. Il grande festival musicale è pronto a farci scatenare con l’edizione 2023. Ideato da Fedez, organizzato da Doom Entertainment e prodotto da Vivo Concerti. Scopriamo insieme tutti i dettagli e la scaletta dei cantanti.

LoveMi 2023, torna il grande festival musicale

Love Mi 2023 è un evento completamente gratuito a scopo benefico. Lo scorso anno, infatti, il ricavato era stato donato all’associazione TOG, fondazione che offre cure gratuite a bambini e ragazzi affetti da grave patologie neurologiche. Quest’anno invece andrà ad Andrea Tudisco OdV, un’associazione con l’obiettivo di garantire l’assistenza sanitaria e il diritto alla salute dei bambini. Il numero solidale 45596 sarà attivo dal 5 giugno al 2 luglio. E’ possibile lasciare una donazione anche tramite il sito Fondazione Fedez.

Love Mi 2023, la scaletta dei cantanti

Nel corso della serata si esibiranno 30 artisti per una durata di ben sei ore. Ovviamente, tra i primi cantanti in scaletta troviamo Fedez. Vedremo poi alcuni dei cantanti più conosciuti e seguiti nella scena musicale contemporanea, come: Achille Lauro, ANNA, Annalisa, Francesca Michielin, Massimo Pericolo, Tedua, VillaBanks, Tony Effe. Insieme a loro anche alcuni artisti che hanno partecipato a Sanremo 2023, tra cui Mara Sattei, Tananai, gIANMARIA e Lazza. Ma non è finita qua. Sul palco vedremo anche i protagonisti della clamorosa serie di successo Mare Fuori, in particolare Matteo Paolillo e Clara con i loro nuovi singoli. Immancabile poi Angelina Mango, che sta scalando tutte le classifiche con il suo inedito presentato per la prima volta ad Amici 23. Completano la scaletta i cantanti Andrea Damante, Ava, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Fred De Palma, Il Pagante, La Sad, Luigi Strangis, MILES, Rondososa, Seryo, Speranza, Articolo 31/J-Ax. Ancora non è stato reso noto l’ordine di uscita in cui si esibiranno i cantanti sul palco.

Love Mi 2023, dove e come vedere il festival

Il concerto si terrà a Milano, precisamente in Piazza Duomo. Il pubblico potrà accedere liberamente fino al raggiungimento della capienza massima dei posti disponibili. In piazza sarà installato anche un maxischermo di fronte alla statua di Vittorio Emanuele II per permettere una buona visuale a tutti gli spettatori.

Sarà possibile seguire il concerto anche in diretta su Italia 1 con la regia di Roberto Cenci dalle ore 19.00 e su Mediaset Infinity con la conduzione di Gabriele Vagnato dalle ore 18.00. Inoltre, sarà trasmesso su Radio 105 con gli speakers Annie Mazzola e Alessandro Sansone. Quest’anno al timone del concerto vedremo la giovanissima attrice Mariasole Pollio ed il comico Max Angioni.