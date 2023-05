Louis Vuitton all'Isola Bella per la sfilata Cruise 2024. L'attesa per gli ospiti è tanta: la data e l'ora di inizio

Louis Vuitton ha scelto l’Italia per la sua prossima sfilata della Collezione Cruise 2024. Il 24 maggio 2023 l’evento tanto atteso si terrà all’Isola Bella, location situata nel mezzo del Lago Maggiore. Il brand francese si unisce alla bellezza italiana e la sfilata ha già creato un grande hype: alla scoperta di tutti i dettagli della sfilata.

Sfilata Louis Vuitton Isola Bella: tutti gli ospiti presenti

La celebre casa di moda francese ha scelto l’Italia per il suo grande evento fashion. Louis Vuitton presenterà la sua Collezione Cruise 2024 presso l’Isola Bella, luogo paradisiaco sito in mezzo al Lago Maggiore. Tutto è pronto per il grande evento e c’è tantissima attesa anche e soprattutto per gli ospiti che arriveranno nello scrigno d’arte barocca tutto all’italiana. Alla sfilata Cruise 2024, infatti, si attendono ospiti da tutto il mondo: si parla di fashion influencer, di celebrità del mondo dello spettacolo, numerose modelle e ovviamente anche giornalisti del settore. Tra gli ospiti più attesi alla sfilata Louis Vuitton che si terrà all’Isola Bella c’è sicuramente il rapper Felix, personaggio appartenente alla scena K-Pop molto amato. È probabile che la sfilata Cruise 2024 accoglierà anche star internazionali come Madonna e Oprah Winfrey.

Probabilmente sarà presente anche Chiara Ferragni alla sfilata Louis Vuitton e sono diverse le voci legate alla presenza di Shakira. Si parla di ben 800 ospiti previsti, ma su molti di loro ancora c’è un grande mistero. L’evento sta già spopolando anche online: basta cercare su Instagram l’hashtag #lvcruise24 per capire l’hype della sfilata Louis Vuitton Cruise 2024. L’Isola Bella sta per accogliere una delle sfilate più attese dell’anno.

Sfilata Louis Vuitton Isola Bella: data e orari

La sfilata Louis Vuitton Cruise 2024 attende di alzare il sipario. L’Isola Bella non vede l’ora di accogliere il grande evento: di proprietà della famiglia Borromeo da oltre 450 anni, è la prima volta che la location ospita una sfilata di moda, motivo che regala all’evento ancora più fascino.

Il fashion show ha una data ben precisa: mercoledì 24 maggio 2023 e l’orologio segnerà l’inizio della sfilata a partire dalle ore 20:45. Sul sito ufficiale di Louis Vuitton, per altro, è presente un vero e proprio countdown, in cui l’utente può verificare quanto tempo effettivo manca all’inizio della sfilata Cruise 2024.

L’Isola Bella non aveva mai ospitato un evento di tale calibro mondiale dedicato al mondo della moda. Il fatto stesso che Louis Vuitton abbia scelto la bellissima location italiana per presentare la sua Collezione Cruise 2024 è motivo di orgoglio per il paese, oltre che vetrina pubblicitaria. Il brand francese prima del 2023 ha presentato le sfilate Cruise in altre location altrettanto stupende, ma non italiane. Si ricordano, ad esempio, luoghi quali: John Lautner’s Bob & Dolores Hope Estate a Palm Springs, Oscar Niemeyer’s Contemporary Art Museum a Niterói, I.M. Pei’s Miho Museum vicino a Kyoto e il Salk Institute in California.

Il 24 maggio 2023 la sfilata Louis Vuitton Cruise 24 sarà accolta da uno scrigno di bellezza magica: l’Isola Bella regalerà alle modelle una passerella naturale tra le rive del lago. Che lo spettacolo abbia inizio.